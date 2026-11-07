Comment regarder Arsenal contre Hull City avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Arsenal reçoit Hull City à l’Emirates Stadium samedi 7 novembre, pour un match de Premier League opposant le leader du championnat à un promu qui cherche encore ses marques dans l’élite.

L’équipe de Mikel Arteta arrive en pleine forme après deux victoires consécutives contre Liverpool et le Slavia Prague. Arsenal reste invaincu en Ligue des champions tout en visant la première place sur la scène nationale. Une cinquième victoire en championnat cette saison lui permettrait de creuser l’écart en tête.

Tout n’est cependant pas simple à l’Emirates. Il est confirmé que Bukayo Saka sera absent pendant une période importante, ce qui accentue la pression sur ses coéquipiers pour combler le vide qu’il laisse dans la création. Cinq joueurs d’Arsenal figurent dans la dernière sélection de l’Angleterre, et Arteta devra gérer soigneusement son effectif face à un calendrier chargé.

William Saliba, laissé au repos par précaution lors du déplacement à Prague en milieu de semaine, pourrait retrouver le onze de départ après la sortie sur blessure d’Ezri Konsa face à l’équipe tchèque. L’état de forme du défenseur central français sera suivi de près avant le coup d’envoi.

Hull City se rend à l’Emirates avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres de Premier League, même si l’équipe de Sergej Jakirovic a montré qu’elle pouvait poser des problèmes. Sa victoire 2-0 à domicile contre Manchester United plus tôt cette saison a prouvé que Hull City ne serait pas un adversaire facile à battre pour sa première saison dans l’élite depuis dix ans.

Pour les visiteurs, la tâche est claire : résister à la pression, rester regroupés et tenter de surprendre Arsenal en contre-attaque. Reste à savoir s’ils disposent des joueurs nécessaires pour appliquer ce plan face au leader du championnat.