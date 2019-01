Arsenal confirme que Hector Bellerin ne rejouera plus cette saison

Arsenal a remporté samedi le derby face à Chelsea (2-0), mais cette victoire lui a couté cher. Les Gunners ont vu leur latéral espagnol, Hector Bellerin, contracter une sévère blessure au genou. Ce mardi, le club anglais confirme la blessure de son joueur et annonce son forfait jusqu'à la fin de la saison.

"Suite à sa blessure contractée samedi contre Chelsea, nous pouvons confirmer qu'Hector s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. Hector sera opéré dans les prochains jours. Le processus devrait durer entre 6 et 9 mois, ce qui le privera de compétition pour le reste de la saison."

L'article continue ci-dessous

Le club anglais ajoute à ce sujet : "Tout le monde au club va maintenant travailler dur pour s'assurer qu'Hector sera de retour sur les terrains dès que possible la saison prochaine."

We can confirm that @HectorBellerin has ruptured the anterior cruciate ligament of his left knee — Arsenal FC (@Arsenal) 22 janvier 2019