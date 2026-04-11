Samedi après-midi, Arsenal a concédé une défaite qui pourrait s’avérer coûteuse dans la course au titre anglais. À domicile, le groupe de Mikel Arteta s’est surpris de perdre 1-2 contre l’AFC Bournemouth, treizième du classement. L’écart entre Arsenal, leader de la Premier League, et Manchester City, deuxième, est désormais de neuf points, même si les Citizens comptent encore deux matchs en retard, dont le premier se jouera dimanche sur la pelouse de Chelsea.

Les Gunners devaient déjà composer sans les Néerlandais Jurriën Timber et Justin Kluivert, tous deux blessés, ainsi qu’sans Bukayo Saka et Martin Ødegaard, également à l’infirmerie. Myles Lewis-Skelly en a profité pour retrouver le onze de départ en Premier League pour la première fois depuis fin décembre.

Au cours d’une première période terne, la première véritable occasion, intervenue après un peu plus d’un quart d’heure, a immédiatement abouti au premier but. Un centre d’Adrien Truffert, laissé seul, a été dévié par William Saliba, permettant à Eli Junior Kroupi de pousser le ballon au fond des filets au second poteau : 0-1.

Les Gunners, en difficulté, ne se sont créés qu’une occasion notable : une tête de Kai Havertz, sur corner de Declan Rice, qui a frôlé la transversale. Pendant une longue période, les locaux n’ont pas réussi à se montrer véritablement dangereux.

Après plus d’une demi-heure, l’occasion rêvée d’égaliser s’est enfin présentée : sur un corner d’Arsenal, Ryan Christie a commis une faute de main, offrant un penalty que Viktor Gyökeres a transformé sans trembler (1-1).

Même ce but n’a pas suffi pour relancer Arsenal, tandis que Bournemouth se montrait menaçant par Evanilson et Alex Scott. Peu après la pause, Arteta a lancé trois remplaçants d’un coup : Eberechi Eze, Leandro Trossard et Max Dowman.

Dans le temps fort suivant, Arsenal s’est enfin montré un peu plus menaçant. La frappe de Declan Rice a frôlé la lucarne après avoir été déviée par Djordje Petrovic, puis un but de Gyökeres a été refusé pour hors-jeu. Bournemouth a alors senti le coup possible et, grâce à Scott – qui a récupéré le ballon devant ses pieds avec un brin de chance –, a pris l’avantage 2-1 à un quart d’heure de la fin.

Les Gunners ont alors jeté toutes leurs forces dans la bataille pour égaliser, voire l’emporter, mais leurs efforts ont buté sur les tentatives infructueuses de Gyökeres et du remplaçant Gabriel Jesus. Pour couronner le tout, le Suédois a écopé d’un carton jaune synonyme de suspension pour le choc décisif face à Manchester City la semaine prochaine.