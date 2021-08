Arsenal-Chelsea : Tuchel encense Lukaku

L'entraîneur de Chelsea a adoré la prestation de sa recrue estivale qui a marqué dès son premier match.

Cela faisait x ans que Romelu Lukaku n'avait plus arpenter les terrains de la Premier League. Pour son premier match avec les Blues depuis qu'il est revenu à Angleterre, l'attaquant belge n'a eu besoin que de quinze minutes pour faire trembler les filets et lancé idéalement son équipe qui s'est imposée 2-0 sur la pelouse d'Arsenal.

A l'issue de la rencontre, c'est un Romelu Lukaku radieux : « C'est un de mes plus beaux buts parce que c'est très émouvant pour moi aujourd'hui. Je n'ai eu besoin que de cinq minutes pour comprendre les mouvements de mes coéquipiers. Mais c'était facile d'intégrer cette équipe car elle joue de la même façon que la Belgique. »

Lors de la conférence d'après-match, Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a salué la performance de son attaquant : « C'est un très bon début. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver de marquer tout de suite. En plus, il a très vite combiné avec Mason Mount et Kai Havertz. Il a été très dangereux tout au long du match. Il a même failli en mettre un deuxième mais Bernd Leno a fait un arrêt fantastique. Bien sûr il y a encore des choses à améliorer mais il est déjà bie intégrer au collectif. »

Thomas Tuchel a ensuite expliqué pourquoi il avait tant besoin de Lukaku : « Grâce à Lukaku, nous pouvons déjouer le pressing adverse avec de longs ballons. C'est un joueur très physique et il rend nos contre-attaques plus efficaces car il prend les espaces. De nombreux défenseurs n'aiment pas l'affronter et il donne une autre dimension à notre jeu. »

« C'est un fan de Chelsea et il a toujours voulu réussir dans ce club. C'est ce que j'ai ressenti quand il a signé. Il a joué dans de grands clubs et il a confiance en lui. Il va permettre aux jeunes de jouer sans pression car elle sera sur lui », a ajouté l'ancien coach du PSG.