Arsenal-Chelsea : Pulisic plus jeune buteur en finale depuis Cristiano Ronaldo

Mais le jeune attaquant américain est moins précoce que Cristiano Ronaldo !

On jouait seulement la sixième minute de la finale de la quand Mount trouvait Olivier Giroud dans la surface. Le champion du monde 2018 effectuait alors une géniale talonnade pour Pulisic et ce dernier, après avoir évité Holding, décochait une puissante frappe qui trompait Martinez.

Avec ce but, Christian Pulisic dépoussière les statistiques. En effet, étant âgé de 21 ans et 318 jours, l'international américain devient le plus jeune joueur à marquer en finale depuis un certain Cristiano Ronaldo.

Mais le Portugais avait fait mieux : il était âgé de 19 ans et 106 jours quand il avait fait trembler les filets de Milwall en 2004 avec !

Enfin, le record absolu appartient à Norman Whiteside, buteur à l'âge de 18 ans lors de finale à rejouer de la FA Cup 1983 entre Manchester United et .