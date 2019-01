Arsenal-Chelsea : Giroud estime que cela sera "spécial" à l'Emirates pour son retour

Olivier Giroud est revenu sur sa situation à Chelsea et a évoqué le match entre les Blues et Arsenal, samedi à l'Emirates.

Dans un entretien accordé à ESPN, Olivier Giroud, l'attaquant des Blues, est revenu sur sa situation au sein de l'équipe dirigée par Maurizio Sarri.

Sur le banc sous Maurizio Sarri



"Ce n’est pas moi qui décide de l’équipe lors du onze de départ, mais bien sûr, chaque joueur veut jouer à chaque match.



"En tant que compétiteur, je ne suis évidemment pas heureux de rester sur le banc de touche, mais je garde cette frustration avec moi et j'essaie de la transformer en énergie positive pour pouvoir travailler dur à l'entraînement.



"C’est vrai que chaque fois que je joue, j’essaie d’apporter quelque chose à l’équipe, de jouer mon rôle. Mais lors de ces 14 matches, j’ai commencé peut-être à moitié seulement, alors c’est un peu difficile d’être cohérent dans ce cas. Il faut jouer quelques matchs d'affilée pour être compétitif, alors c'est ce qui est un peu difficile."



Sa première saison à Chelsea et son départ d'Arsenal

Les six premiers mois [à Chelsea] ont été très bons pour moi. Je devais quitter Arsenal car Arsene Wenger voulait jouer avec un autre type d'attaquant. Mon temps était écoulé à Arsenal et j'étais vraiment ravi de signer dans un grand club comme Chelsea.



"Je me suis très bien arrangé. C’est comme si je faisais partie de cette équipe de Chelsea depuis longtemps. Je me sentais très bien, avec une bonne compréhension des joueurs. Nous avons remporté la FA Cup et j’ai disputé quelques matchs. l'occasion d'aller à la Coupe du Monde, c'était très bien pour moi.



"Puis après, quand je suis rentré tard de la Coupe du Monde, c'était un peu différent, car le nouveau manager est venu et vous devez recommencer, lui prouver que vous êtes prêt à jouer dans cette équipe. Cela a été un peu difficile pour, ce mois-ci, mais je vais continuer à me battre pour jouer dans cette équipe. "

Le retour à l'Emirates pour Arsenal - Chelsea

"Ce sera un moment spécial pour moi. La première fois que je serai de retour à l'Emirates depuis mon transfert à Chelsea, je suis impatient de participer à ce match.



"Nous avons besoin de la victoire pour les garder loin de nous. Il y a une opportunité de les laisser à neuf points de retard sur nous, mais de manière personnelle, ce sera un moment spécial."

Emery à Arsenal

"Je pense qu'Emery s'est bien installé dans le club. J'ai parlé à certains d'entre eux (les joueurs, ndlr) et ils sont plutôt contents, mais n'oublions pas ce qu'Arsene Wenger a réalisé dans ce club.



"Il a essentiellement construit ce club - si vous prenez les différentes équipes qui s'entraînaient sous Wenger, il y avait des équipes incroyables. Nous devons être patients avec Emery et je pense qu'il réussira très bien à Arsenal. Je ne suis pas sûr qu'ils soient meilleurs qu'avant, mais une chose est sûre, ils ont un bel avenir. "