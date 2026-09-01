Arsenal vs Chelsea : détails du match

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal et Chelsea donneront le coup d'envoi le 6 septembre 2026 à 15 h 30 GMT (11 h 30 EST / 16 h 30 BST / 17 h 30 SAST).

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Derby dominical en après-midi dans le nord de Londres

Arsenal retrouve son stade pour accueillir son rival Chelsea à l'Emirates Stadium lors de la 3e journée de la saison 2026-2027 de Premier League. Restant sur deux victoires de suite et deux clean sheets consécutifs pour lancer sa saison, l'équipe de Mikel Arteta vise un nouveau succès à domicile afin de préserver son parcours parfait. Pour Chelsea, qui entre sur le terrain sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, ce court déplacement à travers Londres représente une occasion idéale de s'appuyer sur son propre début à 100 % de victoires et d'envoyer un message fort dès le début de saison.

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Le but de Saka fait taire Villa Park

Arsenal aborde dimanche avec une grande confiance après une victoire disciplinée 1-0 à l'extérieur contre Aston Villa lors de la 2e journée, le 31 août. Après une première période serrée, l'ailier vedette Bukayo Saka a inscrit le but de la victoire à la 59e minute. Ajouté à leur succès 3-0 à domicile face à Coventry City lors de la journée d'ouverture, Arsenal affiche un total maximal de 6 points avec quatre buts marqués et aucun encaissé, preuve d'une remarquable solidité défensive emmenée par David Raya et Gabriel Magalhães.

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Chelsea brille dans un festival de sept buts

Chelsea aborde ce derby avec le moral au beau fixe après une explosive victoire 4-3 contre Brighton & Hove Albion à Stamford Bridge lors de la 2e journée, le 30 août. L'équipe de Xabi Alonso est partie tambour battant avec des buts précoces de Roméo Lavia, Pedro Neto et João Pedro, avant que Cole Palmer n'ajoute un quatrième but crucial à la 74e minute pour assurer la victoire. Associé à leur succès 3-2 à l'extérieur contre Fulham lors de la journée d'ouverture, ce résultat place Chelsea à six points avec sept buts inscrits, même s'il faudra une structure défensive bien plus solide face à l'attaque létale d'Arsenal.

Deux poids lourds londoniens très proches

Historiquement, les matches entre ces deux géants londoniens donnent lieu à des batailles physiques et rythmées, sans aucune marge d'erreur. Le pressing organisé d'Arsenal et sa maîtrise de l'axe avec Declan Rice et Martin Ødegaard mettront à l'épreuve la ligne offensive dynamique de Chelsea sous Alonso. Les deux clubs comptant le maximum de points en ce début de course au titre, le derby de dimanche promet une intensité tactique de très haut niveau dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes & effectifs

Mikel Arteta est privé de deux titulaires en défense pour cette rencontre. Jurrien Timber et William Saliba sont tous les deux forfaits sur blessure, ce qui nécessitera des ajustements derrière. Aucune suspension n'est signalée du côté d'Arsenal, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Xabi Alonso doit composer avec une liste de blessés plus longue du côté de Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra et Moises Caicedo sont tous indisponibles sur blessure, et aucune suspension n'est actuellement enregistrée. Ces absences au milieu de terrain sont particulièrement notables compte tenu de l'incertitude persistante autour de l'avenir d'Enzo Fernandez au club.

Forme

Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-0 en Premier League contre Coventry City, et le club a également remporté le Community Shield grâce à un succès 3-0 contre Manchester City. Une victoire 3-2 à l'extérieur contre le Borussia Dortmund en pré-saison a encore prolongé cette série. Sa seule défaite sur cet échantillon de cinq matches est intervenue contre le Real Betis en amical. Arsenal a inscrit dix buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé quatre.

Chelsea a remporté quatre de ses cinq derniers matches et n'a pas encore perdu dans cette nouvelle saison. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-3 en Premier League contre Brighton, et le club s'est aussi imposé 3-2 à l'extérieur face à Fulham. Une victoire 2-0 en Carabao Cup contre Luton Town s'ajoute à ces résultats. Ses seuls points perdus sur cette série sont venus d'un match nul 3-3 en pré-saison contre Johor Darul Ta'zim. Chelsea a marqué 14 buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces clubs s'est soldée par une victoire 2-1 d'Arsenal à l'Emirates Stadium en Premier League le 1er mars 2026. Avant cela, Arsenal avait battu Chelsea 1-0 à l'Emirates en Carabao Cup le 3 février 2026. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Arsenal s'est imposé à trois reprises contre zéro victoire pour Chelsea, avec un match nul, un 1-1 en Premier League à Stamford Bridge en novembre 2025.