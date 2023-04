Arsenal champion ? Le pronostic de Robert Pirès avant le choc contre Manchester City

Robert Pirès s'est prononcé sur les chances d'Arsenal pour le titre de champion d'Angleterre.

Ce mercredi 26 avril 2023, Manchester City reçoit Arsenal à l'occasion de la 33e journée de la Premier League. A cinq journées de la fin du championnat, ce match entre les Gunners (leaders avec 75 points) et les Citizens (deuxièmes avec 70 points mais deux matches en retard) fait office de finale pour le titre.

Pirès a peur de voir Arsenal coincer

Avant ce choc, Robert Pirès, ancien joueur d'Arsenal (2000-2006) et deux fois champion d'Angleterre avec le club londonien s'est confié à nos confrères du Parisien.

Et il redoute énormément ce match pour les Gunners : « Pep Guardiola a monté une très belle équipe, avec un banc très solide et de nombreux joueurs qui peuvent faire la différence dès leur entrée en jeu. C'est là la différence principale entre les deux effectifs : celui de City est beaucoup plus profond et plus puissant que celui d'Arsenal. Mikel Arteta a souvent joué avec les douze, voire treize mêmes joueurs. Physiquement, c'est dur. C'est une équipe qui est plus jeune, qui a moins d'expérience, et c'est ce qui peut être difficile quand il s'agit d'aller chercher un titre. Les deux derniers mois sont durs : tout le monde n'arrête pas de vous dire que vous allez gagner, il y a de la tension, on est un peu plus nerveux… Ça peut coincer. »

Pirès satisfait par la saison des Gunners

Si Robert Pirès ne sait pas si Arsenal pourra gagner le titre, il pense, en revanche, que son ancien club n'aura aucun mal à assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions : « Arsenal sera en Ligue des champions l'année prochaine, je me mouille un peu mais, pour moi, c'est une certitude. Mais l'objectif reste d'être champion. Quand vous avez été en tête du championnat aussi longtemps, il faut aller au bout. En face, il y a un gros client, avec le même objectif. C'est pour ça que, selon moi, le match de ce mercredi est capital. »

Pour le champion du monde 1998, même si Arsenal n'est pas champion, cette saison sera très réussie : « C'est déjà un bilan très positif. Arsenal redevient un grand club anglais, à la lutte pour le titre, et retrouve son ADN : celui de pratiquer un très beau football, qui nous permet en plus de voir émerger des jeunes talents comme Ødegaard ou Saka. »