Arsenal, Ceballos ne se voit pas au Real Madrid la saison prochaine

Dani Ceballos ne se voit pas revenir au Real Madrid à l'issue de son prêt à Arsenal cette saison. Il évoque une approche du Betis.

Le milieu de terrain espagnol est prêté pour toute la saison à par le et il existe moult spéculations sur son avenir.

Dortmund, Haaland a pris une décision pour son avenir

Alors que plusieurs joueurs prêts à revenir à Madrid suite à des retour de prêts cet été, il y aura 37 joueurs dans l'équipe première de Zinedine Zidane la saison prochaine.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

L'Espagnol aurait une relation plutôt tendue avec Zidane et n'a débuté que quatre matches de avec le Français en 2017/18.

«Le Betis? C'est une option. Je ne ferme la porte à aucun club et la me convient bien », a déclaré Ceballos à la Cadena Ser.

«Mais je suis aussi heureux à Arsenal et je dois les respecter, je suis concentré sur les matchs restants. Mon objectif est de jouer l'année prochaine et il sera difficile au Real Madrid de jouer 40 matchs et de se sentir important. Cette année, j'ai été heureux de jouer et l'année prochaine, je veux faire de même. »