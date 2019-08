Arsenal, Ceballos impressionne ses coéquipiers à l'entraînement

Prêté à Arsenal par le Real Madrid, Dani Ceballos impressionne ses nouveaux collègues à Londres.

Le milieu de terrain, prêté par le pour la saison, n'a rejoint ses nouveaux coéquipiers que deux semaines avant le début de la nouvelle saison de , après un été de spéculation sur les transferts avec des rumeurs l'envoyant notamment chez les Spurs.

Mais dès son arrivée chez les Gunners, Ceballos s’est imposé dans le onze de départ, lui qui a signé deux passes décisives et qui a été nommé homme du match à la suite d’une belle performance lors de ses débuts à domicile alors que les joueurs d'Unai Emery battaient 2-1.

Ceballos est le sujet de conversation principal de ses coéquipiers depuis la victoire de samedi contre les Clarets. Les supporters et les consultants anglais ont été surpris de la facilité avec laquelle il semble s’être adapté à son nouvel environnement. Mais Joe Willock, qui a débuté aux côtés de l'Espagnol au milieu de terrain face à Burnley, savait dès la première fois qu'il voyait le Madrilène qu' avait fait signer un joueur spécial.

"Dani est un joueur de premier plan", a déclaré Willock. «Nous le voyons tous les jours à l’entraînement, il est tout simplement brillant. Il est très technique. Il a montré samedi à quel point il allait être bon et ce qu’il apporterait à l’équipe. C'était une bonne performance de sa part. Il était en première classe. Et chaque jour, il est de plus en plus en forme, de mieux en mieux."

Ceballos devrait conserver sa place comme titulaire lorsque Arsenal se rendra à ce week-end pour affronter les hommes de Jürgen Klopp. Ce match représentera un défi totalement différent pour l'Espagnol dans l'atmosphère intense d'Anfield.

Arsenal a un bilan affreux à Liverpool ces dernières années. Les Gunners ont concédé 12 buts lors de leurs trois derniers matches de championnat face aux Reds - dont cinq la saison dernière quand ils ont été battus 5-1, Roberto Firmino inscrivant un coup du chapeau.

Un revers qui faisait suite à une défaite 4-0 la saison précédente et peu de parieurs risqueront leurs derniers en faveur de l'équipe d'Emery face aux détenteurs de la Champions League, samedi, en dépit de son bon début de saison. Willock, lui, reste confiant : "Liverpool est une bonne équipe", a déclaré le joueur âgé de 20 ans.

“Tout le monde sait qu'ils ont remporté la [la saison dernière]. Mais nous croyons en ce que nous pouvons faire et en notre philosophie. Nous allons nous en tenir à cela, faire le jeu et voir ce qui se passe. Je crois en nous."

Malgré ses excellentes performances lors des deux premiers matches de la campagne, la place de Willock dans le onze de départ d’Anfield pourrait être menacée par le retour de Granit Xhaka. L'international suisse a raté le match contre Burnley en raison d'une blessure au bas du dos et à la jambe, mais espère être disponible pour le voyage à Liverpool.