Arsenal - Ceballos : "Arteta sera l'un des meilleurs entraîneurs dans quelques années"

Le milieu de terrain a apprécié évoluer son les ordres de son compatriote cette saison du côté d'Arsenal et lui prédit un bel avenir.

Dani Ceballos a insisté sur le fait que Mikel Arteta sera l'un des meilleurs entraîneurs "dans quelques années", alors qu'il se prépare à discuter de son avenir au Real Madrid.

Arteta a été recruté pour remplacer Unai Emery sur le banc de touche d'Arsenal en décembre 2019, et il a réussi à offrir un doublé FA Cup et Community Shield au cours de ses huit premiers mois à la barre.

Malheureusement, l'Espagnol n'a pas été en mesure de s'appuyer sur cette performance en 2020-21, les Gunners ayant glissé hors des places européennes pour la première fois en 25 ans, mais Ceballos croit toujours qu'il va s'établir comme un manager d'élite.

Arteta a été l'assistant de Pep Guardiola à Manchester City avant de prendre la tête de l'Emirates Stadium. Ceballos estime que cette expérience lui sera utile pour superviser un projet à long terme à Arsenal.

Le milieu de terrain espagnol a réaffirmé qu'il ne souhaitait pas prolonger son séjour dans le nord de Londres, déclarant à Cadena SER : "Arteta est un entraîneur qui a été avec Guardiola pendant quelques années.

"C'est un entraîneur qui, dans quelques années, sera l'un des meilleurs, mais je voudrais retourner en Liga."

Les Gunners ont confirmé que Ceballos retournera au Real lorsque son contrat de prêt expirera à la fin du mois, et le joueur de 24 ans est impatient de s'asseoir avec le nouveau patron du Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti, pour discuter de son rôle potentiel dans l'équipe.

Ceballos veut des garanties sur un temps de jeu régulier avant de s'engager à aller jusqu'au bout de son contrat avec les géants de la Liga jusqu'en 2023, n'ayant joué que 56 matchs pour le club depuis son arrivée du Betis en 2017.

"Je crois que cette année, je me suis beaucoup endurci en tant que joueur et je pense que le moment est venu de m'installer dans un club avec un long contrat et de pouvoir montrer mon jeu", a-t-il ajouté.

L'article continue ci-dessous

"Ancelotti vient d'arriver et nous devons parler. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il y a des joueurs qui parlent de lui en bien. Je suis sûr que Madrid sera bon. Il est clair que la première chose à faire est de parler avec l'entraîneur et de savoir ce qu'il attend de moi et de lui dire ce que je veux, c'est-à-dire être important.

"Je ne vais pas aller au championnat d'Europe et bientôt il y aura une Coupe du Monde. Il faut que ce soit une discussion entre les deux avec des choses claires."

Ceballos a accumulé 77 apparitions toutes compétitions confondues pour Arsenal au cours de ses deux saisons à l'Emirates. En plus d'aider le club à remporter deux trophées nationaux, il a également pu marquer deux fois et offrir cinq autres buts à ses coéquipiers.