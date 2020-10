Arsenal - Campbell : "Partey a été la signature de l'été"

L'ancien attaquant des Gunners s'est félicité de la signature de l'ancien joueur de l'Atlético et voit grand pour Arsenal suite à son recrutement.

Thomas Partey, arrivé à en provenance de l'Atlético, a été "la signature de l'été", affirme l'ancien attaquant d'Arsenal Kevin Campbell. Pour rappel, les Gunners ont enrôlé le milieu de terrain dans les dernières heures du marché des transferts, en levant la clause libératoire de l'ancien des Colchoneros.

L'international ghanéen s'est donc engagé en faveur de l'équipe entraînée par Mikel Arteta. Un renfort de poids pour Kevin Campbell. "Thomas Partey a été la signature de l'été", a déclaré l'ancien leader des Gunners à GentingBet. "Pour Arsenal, l'avoir pour 50 millions d'euros est une affaire énorme", a-t-il ajouté, enthousiasmé.

"Arsenal doit chercher à terminer dans le top quatre"

"Arsenal est presque entré avec des cagoules et l'a volé. L'Atletico Madrid a laissé tomber (...) c'est un joueur bien supérieur à 50 millions d'euros dans le marché actuel, mais c'était le montant de sa clause libératoire. C'est un poste clé pour le club, il entre dans la fleur de l'âge et il passera ces années au club, donc c'est quelqu'un avec qui le club peut construire", s'est même félicité Kevin Campbell, satisfait de voir un élément défensif de qualité rejoindre les pensionnaires de l'Emirates Stadium.

Pour rappel, l'équipe d'Arteta est sur une dynamique positive et cherche à s'appuyer sur les succès en et lors du Community Shield. Ils ont aussi fait un début de saison encourageant, ce qui laisse penser à leur ancien attaquant qu'une place dans le top quatre n'est plus hors d'atteinte pour ces Gunners là.

"Avec Partey ajouté au mélange, Arsenal doit chercher à terminer dans le top quatre. Avoir ce personnage clé défensivement, quelqu'un qui peut protéger la profondeur est si important dans le football moderne et Arsenal n'a pas eu cela depuis des années (...) S'ils ne font pas partie du top quatre, ce sera décevant. Cela doit être l'objectif de l'équipe cette année", a enfin analysé Kevin Campbell. Si les Londoniens se sont considérablement renforcés, la concurrence promet toutefois d'être féroce Outre-Manche cette saison.