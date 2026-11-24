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Arsenal a perdu des points à domicile en phase de ligue de la Ligue des champions pour la première fois depuis l’introduction de ce format. Mené au score, le Borussia Dortmund est revenu arracher un nul 1-1 à l’Emirates Stadium.

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Sur le papier, Arsenal a dominé. Le club londonien a eu 63 % de possession, tenté 30 tirs pour 2,34 buts attendus (xG) et touché 56 ballons dans la surface de Dortmund. Pourtant, chaque équipe s’est procuré quatre grosses occasions et a cadré quatre tirs. Après la pause, Dortmund a même été la meilleure équipe pendant de longues périodes. L’ouverture du score de Viktor Gyokeres sur une frappe lointaine a récompensé le départ rapide d’Arsenal, mais l’égalisation de Maximilian Beier, née d’une percée du défenseur central Joane Gadou, a montré précisément où Arsenal était vulnérable.

Le dispositif tactique d’Arsenal

Mikel Arteta a aligné un 4-2-3-1, avec Declan Rice et Myles Lewis-Skelly au milieu derrière Noni Madueke, Martin Odegaard et Christos Tzolis, et Gyokeres en pointe. Arsenal a démarré très fort. Son pressing n’a laissé aucun répit à Dortmund avec le ballon durant les 15 premières minutes, l’équipe a réussi 91 % de ses passes en première période et a ouvert le score à la 10e minute. Madueke a alors servi Gyokeres dans sa course, et l’attaquant a battu Gregor Kobel d’une frappe plongeante d’environ 23 mètres.

Le côté droit a été la principale source de créativité d’Arsenal. Madueke a régulièrement pris le dessus sur Daniel Svensson , et lui et Odegaard sont devenus le premier duo d’Arsenal, depuis que ces données sont recensées, à créer chacun au moins quatre occasions en première période d’un match de Ligue des champions. De l’autre côté, Piero Hincapie est monté haut depuis son poste d’arrière gauche pour participer aux attaques. Il s’est même retrouvé au second poteau pour placer une tête, arrêtée par Kobel au début de la seconde période.

Le problème tenait à la qualité des occasions d’Arsenal. Huit de ses 14 tirs en première période ont été tentés de l’extérieur de la surface, et le but ne valait lui-même que 0,03 xG. Les phases arrêtées représentaient 0,56 des 0,94 xG d’Arsenal avant la pause. À la 15e minute, Madueke n’a pas réussi à contrôler un ballon repoussé alors que le but s’offrait à lui. Rice a été le joueur le plus dangereux dans ses projections depuis le milieu : il a enroulé une frappe lointaine juste au-dessus à la 33e minute, puis, deux minutes plus tard, un retour défensif de Nico Schlotterbeck l’a empêché de conclure alors qu’il filait vers le but.

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Le dispositif tactique du Borussia Dortmund

Niko Kovac a mis en place une défense à trois composée de Gadou, Waldemar Anton et Schlotterbeck, avec Julian Ryerson et Svensson dans les couloirs, Felix Nmecha et Joey Veerman au milieu, et Jobe Bellingham et Beier en soutien de Fabio Silva en attaque. Après un premier quart d’heure difficile, Dortmund a trouvé ses repères, remporté davantage de duels au milieu et commencé à se montrer dangereux sur coups de pied arrêtés. Kepa Arrizabalaga, qui remplaçait David Raya, blessé, a eu du mal à gérer les ballons aériens.

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Dortmund a surtout progressé par la droite. La moitié de ses attaques sont passées par ce côté, avec Ryerson et Gadou, pour exploiter l’espace laissé par les montées d’Hincapie. À la 24e minute, Ryerson a servi Nmecha en retrait, mais celui-ci a tiré au-dessus. La volonté de Gadou de sortir de la défense à trois est devenue l’un des éléments clés du match. À la 44e minute, il a avancé balle au pied avant de contraindre Kepa à un arrêt dans un angle fermé. Il a récidivé sur l’égalisation.

Sans le ballon, la défense à trois a protégé l’axe et forcé Arsenal à jouer sur les côtés. Arsenal a adressé 26 centres, dont huit seulement ont trouvé un coéquipier, et Dortmund a effectué 53 dégagements, dont 40 après la pause.

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Le duel tactique

Dortmund est revenu transformé en seconde période, fidèle à sa réputation d’équipe qui monte en puissance après la pause. À la 48e minute, un centre à ras de terre de Svensson est parvenu à Beier à environ 5,5 mètres du but, mais l’attaquant a complètement manqué le ballon. Trois minutes plus tard, une vérification de la VAR a écarté une réclamation de Dortmund pour une main de Gyokeres sur corner.

L’égalisation, à la 55e minute, a mis en évidence les failles de la couverture défensive d’Arsenal lorsque l’équipe attaquait. Parti de loin dans son propre camp, Gadou a traversé l’axe en laissant Tzolis derrière lui, puis servi Beier. Celui-ci est repiqué à l’intérieur devant Gabriel Magalhaes et a conclu d’une frappe à ras de terre dans le petit filet. L’occasion valait 0,32 xG, soit plus de dix fois la valeur du but d’Arsenal.

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Les chiffres de la seconde période montrent à quel point le match a changé. Dortmund n’a tenté que cinq tirs après la pause, mais trois ont été cadrés et représentaient 1,24 xG sur tirs cadrés, contre 0,14 pour Arsenal en 16 tentatives. Dortmund a aussi pris le dessus dans les airs, remportant 55 % de ses duels après la pause contre seulement 27 % en première période. Sa précision sur les longs ballons est passée de 32 % à 53 %, ce qui lui a permis de contourner le pressing d’Arsenal.

Arsenal a porté sa possession à 65 % après la pause et touché 41 ballons dans la surface de Dortmund. Treize de ses 16 tirs en seconde période ont été tentés depuis la surface. Mais sa précision dans les passes est tombée à 83 %, seuls quatre de ses 18 centres ont trouvé un coéquipier et une seule de ses 16 tentatives a été cadrée.

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Les ajustements en cours de match

Kovac a procédé aux premiers changements à la 64e minute, en remplaçant Silva et Beier par Serhou Guirassy et Konstantinos Karetsas. Arteta a répondu une minute plus tard par un triple changement : Jurrien Timber, Bruno Guimaraes et Eberechi Eze sont entrés à la place de Ben White, Lewis-Skelly et Tzolis.

Ces changements ont permis à Arsenal de reprendre le contrôle. L’équipe a nettement dominé pendant la majeure partie de la dernière demi-heure. Sa réussite dans les dribbles s’est aussi sensiblement améliorée après la pause, avec huit réussites en 12 tentatives, contre deux en 10 avant la mi-temps. Dortmund a tout de même envoyé le ballon au fond des filets à la 68e minute : Kepa a repoussé une frappe à ras de terre de Ryerson et Jobe Bellingham a poussé le ballon au fond, mais le drapeau s’est levé pour un hors-jeu.

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Odegaard et Madueke ont retrouvé de l’influence dans les 25 dernières minutes. Les centres d’Odegaard depuis la droite ont offert deux têtes à Gyokeres, aux 71e et 75e minutes. Sur la seconde, l’attaquant a manqué une énorme occasion à environ 5,5 mètres du but. Bellingham a cédé sa place à Marcel Sabitzer à la 73e minute, mais une main de Sabitzer face à Eze a offert un coup franc à Arsenal. Le centre à ras de terre d’Odegaard et la remise en retrait d’Hincapie qui ont suivi ont conduit à un ballon qui a heurté deux fois le poteau après avoir touché Guirassy. Eze a ensuite lancé Rice, dont la frappe a touché la base du poteau à la 84e minute. Mikel Merino a remplacé Gyokeres à la 87e minute, puis Filippo Mane est entré à la place de Gadou deux minutes plus tard. Malgré cela, Karetsas a vu un tir contré dans la surface à la 90e minute. Dans la quatrième minute du temps additionnel, Ezri Konsa a ensuite tiré largement au-dessus et à côté depuis le centre de la surface, tandis que Dortmund préservait le nul.

Conclusion

Arsenal a eu davantage le ballon, tiré plus souvent et touché plus de ballons dans la surface, mais Dortmund a créé des occasions de meilleure qualité pendant de longues périodes et a exploité une seule percée depuis sa défense. Sa réaction en seconde période, sa défense à trois compacte et les montées de Gadou lui ont valu un point mérité, même si l’équipe a eu de la chance en fin de match.

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Avec ce nul, Arsenal compte 11 points et manque l’occasion d’intégrer le top 2 avant son rendez-vous avec Manchester City. Dortmund entre pour l’instant dans le top 8 avec 10 points, alors que plusieurs équipes doivent encore jouer lors de cette journée.