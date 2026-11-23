Arsenal - Borussia Dortmund : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Les leaders de leurs championnats à l’épreuve de l’Europe sur fond de blessures

Arsenal accueille le Borussia Dortmund mardi soir à l’Emirates Stadium de Londres, en Ligue des champions.

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L’équipe de Mikel Arteta aborde ce rendez-vous européen après un match nul 2-2 à Newcastle samedi. Ce résultat a mis fin à une série de cinq victoires en Premier League, même si Arsenal conserve six points d’avance en tête du classement.

La soirée à St James’ Park a également apporté son lot de complications. Bukayo Saka était absent sur blessure et le gardien David Raya est sorti en seconde période en raison d’un problème au bras. Arteta a indiqué que Raya passerait une IRM dimanche.

Bruno Guimaraes a également reçu un accueil hostile pour son retour dans son ancien club. Le milieu de terrain a déclaré après la rencontre qu’Arsenal avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Arsenal recevra ensuite Manchester City dimanche : ce rendez-vous européen s’inscrit donc dans une semaine exigeante.

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Le Dortmund de Niko Kovac traverse lui aussi une bonne période. Il s’est imposé à Borussia Moenchengladbach samedi et avait fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich fin octobre.

Serhou Guirassy occupe la pointe de l’attaque dans le onze de départ pressenti, et Dortmund se trouve loin derrière Arsenal au classement de la Ligue des champions. Les deux clubs se sont aussi affrontés en amical en août, ce qui ajoute une touche de familiarité à cette rencontre.

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