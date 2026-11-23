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Arsenal - Borussia Dortmund : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal reçoit le Borussia Dortmund le mardi 24 novembre au stade Emirates, à Londres, pour un match de Ligue des champions.

Les Gunners abordent cette rencontre après un coup d’arrêt en championnat. Sur le terrain de Newcastle United, ils ont dû se contenter d’un nul 2-2 ce week-end, alors qu’ils ont longtemps semblé se diriger vers la victoire. Noni Madueke a sauvé un point en fin de match.

Arsenal conserve malgré tout la tête de la Premier League, avec toujours six points d’avance. La blessure du gardien David Raya, contraint de sortir face à Newcastle, suscite toutefois des inquiétudes. Mikel Arteta a annoncé qu’il passerait une IRM, sans pouvoir encore donner de pronostic.

Dortmund arrive avec une dynamique nettement plus favorable. L’équipe de Niko Kovac s’est récemment imposée 1-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, après avoir fait match nul 2-2 contre le Bayern Munich.

En Ligue des champions, le BVB occupe le milieu du classement après sa victoire 2-1 contre le Real Betis. Arsenal veut se relancer devant son public et préserver sa position favorable.

Voici les informations sur la chaîne et le streaming pour suivre la rencontre.

La semaine d’Arsenal et du Borussia Dortmund : que s’est-il passé ?

Arsenal aborde ce match avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Après son nul 2-2 contre Newcastle United, l’équipe avait auparavant battu Hull City 1-0 et le Slavia Prague 2-1 à l’extérieur. Au total, Arsenal a inscrit sept buts et en a encaissé quatre. Son élimination en EFL Cup face à Fleetwood après un nul 1-1 ternit ce bilan.

Dortmund est invaincu lors de ses cinq derniers matches, avec quatre victoires et un nul. Le BVB s’est récemment imposé 1-0 à Mönchengladbach, après un nul 2-2 contre le Bayern Munich. Il a inscrit dix buts et en a encaissé six sur cette période, qui comprend également une victoire 3-2 contre le Werder Brême en Coupe d’Allemagne.

Arsenal - Borussia Dortmund : compositions

Arsenal - Borussia Dortmund : forme récente

Arsenal - Borussia Dortmund : bilan des confrontations directes

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