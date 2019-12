Arsenal, Aubameyang sur le départ l'été prochain ?

Malgré l'arrivée de Mikel Arteta, l'attaquant gabonais serait toujours déterminé à quitter les Gunners à la fin de la saison.

Pierre Emerick Aubameyang a pris sa décision et la sentence est irrévocable. Douzième de à onze points de la première place qualificative pour la , est bien loin de son rang habituel. Les Gunners ont accumulé beaucoup de retard et malgré l'arrivée de Mikel Arteta, dont la première à domicile face aux Blues a été encourageante, ils auront du mal à rattraper le groupe de tête d'ici la fin de la saison.

Depuis son arrivée dans le nord de Londres en janvier 2018, Pierre-Emerick Aubameyang n'a toujours pas disputé le moindre match de Ligue des champions avec Arsenal. L'année dernière, les Gunners ont manqué de peu la qualification que ce soit en championnat ou par le biais de la , mais cette saison, Arsenal va sans doute devoir faire une croix, une nouvelle fois, sur la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La C1 sinon rien

Et forcément cela va peser dans les têtes au moment de penser à son futur. En fin de contrat en juin 2021, Pierre-Emerick Aubameyang a pour le moment refusé de prolonger son contrat avec les Gunners. Selon les informations de The Times et The Telegraph, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pris la décision de partir à la fin de la saison. Même l'arrivée de Mikel Arteta, qui l'a désigné capitaine, n'aurait pas suffi à convaincre le Gabonais de rester chez les Gunners.

Selon The Times, Pierre-Emerick Aubameyang en aurait même déjà informé sa direction et se serait montré très clair sur ses intentions. Le Gabonais ne souhaite pas quitter le navire en cours de saison mais souhaite s'envoler vers d'autres cieux l'été prochain afin de retrouver la Ligue des champions. L'attaquant de 30 ans vit ses meilleures années footballistiques et doit avoir l'impression de manquer quelque chose en ne disputant pas la C1 depuis deux ans et demi.

De son côté, The Telegraph rajoute que Pierre-Emerick Aubameyang partira dans un club susceptible de lui permettre de gagner des titres. Forcément, les dirigeants d'Arsenal ont pris note de la décision de l'international gabonais mais ont encore l'espoir de le faire changer d'avis durant les six prochains mois. Seule une qualification en Ligue des champions pourra visiblement calmer les ardeurs et les envies de départ de Pierre-Emerick Aubameyang.