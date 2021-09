Arsenal : Aubameyang partage sa joie après la victoire contre Norwich

Le capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, était heureux de l'impact des fans samedi lors de la victoire 1-0 contre Norwich City en Premier Le

Le capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, était heureux de l'impact des supporters samedi lors de la victoire 1-0 sur Norwich City en Premier League.

L'attaquant a marqué le but qui a donné la victoire aux Londoniens du Nord à l'Emirates Stadium. C'était une excellente façon de mettre fin à un mauvais départ dans la campagne 2021/22.

Un but qui a également permis de relâcher la pression sur l'équipe de Mikel Arteta qui, avant ce résultat, était en bas du tableau.

" Ahh, je suis vraiment heureux ; quand [les fans] sont là, vous les sentez. C'est un grand sentiment et nous sommes heureux de gagner ce match", a déclaré Aubameyang aux médias du club.

"Cela fait longtemps que nos supporters nous manquent. Personnellement, je suis juste heureux qu'ils soient là. Cela vous donne toujours quelque chose en plus. Je pense que c'est un bonus. Quand vous êtes un joueur, cela vous donne de l'énergie, beaucoup d'énergie, même quand c'est difficile. Ils vous donnent quelque chose pour faire la différence.

"Je pense que c'était un match difficile mais tout le monde a tout donné sur le terrain. Peut-être que nous pourrions être plus cliniques parce que nous avons eu beaucoup d'occasions à la fin, mais la chose la plus importante aujourd'hui, ce sont les trois points - et nous l'avons fait."

L'article continue ci-dessous

Arsenal a débuté sa campagne en déplacement chez le promu Brentford FC. Cependant, ils se sont inclinés 2-0 avant que Chelsea ne remporte une autre victoire contre eux par la même marge.

La défaite la plus lourde, jusqu'à présent cette saison, pour les Gunners est survenue avant la pause internationale, lorsqu'ils se sont inclinés 5-0 à l'Etihad Stadium contre Manchester City.