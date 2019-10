Arsenal, Aubameyang : "Je suis sûr que nous serons dans le top 4"

L'attaquant gabonais des Gunners est en grande forme depuis le début de saison. Il est convaincu qu'Arsenal se qualifiera pour la C1 l'an prochain.

Auteur de sept buts en huit matches de depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang continue sur sa lancée de la fin de saison dernière. L'attaquant gabonais a porté les Gunners en l'absence d'Alexandre Lacazette, durant le mois de septembre, qui va faire son retour dans les prochains jours. Auteur de cinq buts sur le mois de septembre, Aubameyang a remporté le titre du joueur du mois décerné par EA Sports.

Il a gagné plus de points pour son équipe que n'importe quel joueur de Premier League cette saison, mais Pierre-Emerick Aubameyang ne semble pas porter le fardeau de son rôle de joueur clé des Gunners. Lors de la remise de son prix de meilleur joueur de septembre, le Gabonais s'est montré confiant pour la suite de la saison de son équipe. En cas de victoire ce lundi contre Sheffield United, les Gunners récupèreraient la troisième place au classement.

"Je me sens bien"

Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas caché que l'objectif d'Arsenal est de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, des propos relayés sur le site officiel de la Premier League : "Je suis sûr que nous allons atteindre une place parmi les quatre premiers. C'est l'objectif. C'est notre objectif". Pour rappel, depuis son arrivée en janvier 2018, Pierre Emerick Aubameyang n'a jamais disputé la avec le club anglais.

Cette saison a tout pour être la bonne. Si et semblent destinés à se battre pour le titre de champion d' , dans la lutte pour les places d'honneurs, est selon toute vraisemblance l'équipe la mieux armée et en meilleure forme. est à la peine dans la seconde partie du classement tandis que traverse une crise de résultats depuis quelques semaines. De son côté, dispose d'un effectif limité en raison de son interdiction de recrutement. Autant dire qu'Arsenal peut légitimement espérer terminer sur le podium cette saison.

Meilleur buteur de la Premier League la saison dernière, en compagnie de Mohamed Salah et Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à maturité et a avoué être dans la meilleure forme de sa vie : "Je me sens bien, je me sens bien. Je me sens libre sur le terrain. C’est un bon début. Je ne sais pas si c’est la meilleure forme de ma carrière, mais c’est une bonne forme, donc je vais essayer de maintenir le niveau". Troisième meilleur buteur de Premier League cette saison, le Gabonais fera tout pour conserver son titre en fin de saison.