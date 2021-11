Arsenal - Aubameyang : "Je suis le capitaine le plus cool du championnat, peut-être du monde !"

Pierre Emerick Aubameyang se considère comme "le capitaine le plus cool du championnat, peut-être du monde", l'attaquant d'Arsenal affirmant que l'opportunité d'être capitaine des Gunners est "le plus beau métier du football".

L'attaquant de 32 ans a récupéré le brassard à l'Emirates Stadium depuis 2019, avec un rôle de leader qui lui a été transmis à la suite de Granit Xhaka.

Aubameyang a participé aux triomphes en FA Cup et au Community Shield depuis lors et reste un joueur majeur pour l'équipe de Mikel Arteta avec ses exploits sur et en dehors du terrain.

Le charismatique international gabonais a déclaré au site officiel d'Arsenal : "Je suis le capitaine le plus cool du championnat, peut-être du monde !

"Pour dire la vérité, j'essaie d'être un exemple, je pense que c'est la partie la plus importante du rôle de capitaine et j'essaie d'inspirer les jeunes de l'équipe mais aussi les plus âgés. J'essaie de donner le meilleur de moi-même et de faire tout ce que je peux pour le club.

"C'est le travail, quand vous êtes capitaine, c'est le travail : vous devez le prendre, l'accepter et faire avec. C'est un beau métier, c'est le plus beau métier du football. Sans aucun doute."

Présent à Arsenal depuis janvier 2018, Aubameyang a inscrit 92 buts pour le club en 159 apparitions.

Il a toujours été quelqu'un qui cherche à montrer l'exemple, ses efforts contribuant à élever le niveau de ceux qui l'entourent.

C'est l'approche qu'il a adoptée depuis qu'il a pris le brassard au nord de Londres, Aubameyang n'étant pas du genre à crier et à hurler à ses coéquipiers lorsqu'il cherche à susciter des moments d'inspiration.

Il a ajouté : "Je pense que c'est vraiment important [de parler à l'équipe] et je pense que tout le monde attend de moi que je communique beaucoup, mais je suis un gars tranquille, un gars timide, mais ce n'est pas grave !

"J'essaie de m'améliorer sur ce point et j'essaie de parler, surtout dans le vestiaire, je pense que c'est le plus important pour moi. J'essaie toujours d'être positif et de soutenir les gars."

Lorsqu'on lui demande comment il essaie de motiver les autres pendant les périodes difficiles, Aubameyang répond : "Ma porte est toujours ouverte.

"Quand nous luttons, j'aime juste dire quelques mots aux gars et essayer de leur donner des choses positives dans leur esprit. Dans mon esprit, même si ce ne sont que deux ou trois mots, cela peut changer quelque chose et peut-être que c'est une bonne chose."

Arsenal, qui est resté invaincu lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, reprendra la compétition en Premier League samedi lors d'un déplacement à Liverpool.