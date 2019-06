Arsenal, Aubameyang annonce qu'il reste : "La saison prochaine, allons-y"

L’attaquant d'Arsenal est revenu sur la défaite en finale de Ligue Europa et sa fierté de représenter l’Afrique lorsqu’il joue pour les Gunners.

Auteur de vingt-deux buts en , Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une très belle saison. Mais l'attaquant gabonais n'a pas réussi à faire la différence en finale de la pour permettre à de remporter le derby londonien face à , de remporter ce trophée et qui plus est de se qualifier pour la par la même occasion. Pierre-Emerick Aubemayng est revenu sur cette défaite, laissant entrevoir son futur à Arsenal.

Bien sûr, la saison ne s’est pas terminée comme nous le souhaitions. Perdre une telle finale est difficile pour tout le monde, les joueurs, nos familles et les fans. Nous étions tous vidé dans le vestiaire après ce qui s’était passé à Bakou et c’est quand vous avez besoin de votre entourage. Comme toujours, mon père s'était rendu à Bakou avec le reste de ma famille pour me regarder jouer. 'Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne route', il m'a dit après le match. Tu peux faire mieux, tu peux être encore meilleur'. J’ai écouté les conseils de mon père tout au long de ma carrière, alors s’il me dit que je peux faire encore mieux, c’est exactement ce que je vais faire. La saison prochaine… allons-y!", a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang.

"Fier de représenter l'Afrique"

Sans réellement le dire mot pour mot, l'attaquant Gabonais, qui a déjà confié s'épanouir à Arsenal, semble officialiser qu'il n'ira nulle part cet été avec la dernière phrase prononcée dans sa citation. L'absence de Ligue des champions ne va visiblement pas perturber l'ancien avant-centre du , du moins pour la saison prochaine. Pierre-Emerick Aubameyang est ambitieux et veut mieux faire. Nul doute que pour cela, il voudra remporter un trophée avec les Gunners.

Meilleur buteur de Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang a partagé le trophée avec les deux attaquants de , Sadio Mané et Mohamed Salah. Un fait assez rare pour être souligné. Et plus rare encore, les trois joueurs proviennent du même continent : l'Afrique. L'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne a exprimé sa fierté d'avoir remporté ce trophée individuel mais surtout d'être un représentant de l'Afrique dans le football mondial.

"Gagner le Soulier d'Or représentait beaucoup. J'en suis vraiment heureux et fier, surtout de partager le trophée avec Sadio Mane et Mohamed Salah. J'aime vraiment ces deux gars. Nous représentons l’Afrique, c’est un bon signe pour le continent. L’Afrique est dans mon cœur et dans mon esprit, je suis donc extrêmement fier de le représenter en Premier League. Les Africains aiment vraiment le football, comme tout le monde, cela me rend très fier de représenter l’Afrique de manière aussi extraordinaire, parce que tout le monde n’a pas la chance de jouer aux couleurs d'Arsenal", a confessé le Gabonais.