Arsenal - Arteta : "Smith Rowe peut égaler Foden et Sancho"

La meilleure passe récente des Gunners coïncide avec le retour dans le XI de départ du jeune milieu de terrain anglais ces dernières semaines.

Emile Smith Rowe a "l'énorme potentiel" pour égaler les exploits des jeunes stars anglaises Phil Foden et Jadon Sancho, selon le patron d' , Mikel Arteta.

Les Gunners commencent la défense de leur titre en à domicile contre United samedi, après un net regain de forme en championnat depuis le succès contre lors du Boxing Day.

Smith Rowe a été titularisé pour ce match et a conservé sa place après avoir impressionné dans le rôle de numéro 10. Le jeune homme de 20 ans a donné à l'équipe d'Arteta un coup de pouce de créativité qui aurait dû être donné depuis longtemps.

En 2017, Smith Rowe a fait partie de l'équipe d' qui a remporté la des moins de 17 ans, et Foden a été nommé joueur du tournoi.

Sancho a joué pendant les phases de groupes avant d'être rappelé en club par le , et Arteta a reconnu que le duo est en avance sur Smith Rowe dans son développement.

"Il a un potentiel énorme. Il le veut vraiment et il a la personnalité nécessaire pour s'exprimer et jouer comme il sait le faire", a déclaré Arteta, qui a entraîné Foden et - plus brièvement - Sancho à dans l'équipe de Pep Guardiola.

"Le faire de manière cohérente est une chose différente. Les garçons que vous avez mentionnés, ils l'ont fait. Il est vrai qu'ils sont en avance dans leur phase de développement parce qu'ils ont joué beaucoup plus de minutes et de matchs au cours des deux dernières saisons.

"Mais il est capable de faire ça. S'il va le faire, cela dépendra de la façon dont il continuera à se développer, de la façon dont il prendra le risque qu'il a devant lui et de la façon dont nous pouvons l'aider à y parvenir."

Des prêts au et à Town au cours des deux dernières années ont précédé une blessure à l'épaule en pré-saison, mais le joueur surnommé "le De Bruyne de Croydon" par certains fans d'Arsenal a montré qu'il était prêt à rattraper le temps perdu.

"Beaucoup de choses lui sont arrivées l'année dernière, a reconnu Arteta. Il doit s'établir ici, il doit réussir ici, il doit vraiment trouver son rôle et sa position dans l'équipe et dans le club.

"Cela l'aidera à avoir une voie claire. Nous croyons vraiment en lui. Il ne doit pas avoir peur et foncer, parce qu'il a la qualité."

Cette qualité a certainement été mise en avant cette saison, avec les quatre passes décisives de Smith Rowe, à raison d'une passe toutes les 93,5 minutes, lors de sept apparitions toutes compétitions confondues.

Avec le jeune homme dans l'équipe, Arsenal a une moyenne de 2,9 buts par match. Le triomphe 4-1 en Europa League sur le Rapid Vienne - où il a marqué - est l'une des six victoires que Smith Rowe a remportées au cours de cette période, ce qui représente un pourcentage de victoire de 85,7 % qui chute à 40 sur les 20 matchs qu'il a passés en tant que spectateur.

Il semble impossible qu'Arteta le laisse à nouveau en dehors d'une telle proportion de matches, mais l'ancien capitaine de l'Emirates Stadium a cité les exemples de Bukayo Saka et de Gabriel Martinelli, qui ont réalisé un trident offensif passionnant au milieu de terrain aux côtés de Smith Rowe contre Chelsea et , lorsqu'il a évoqué la manière dont les jeunes joueurs doivent gérer leur charge de travail.

Cela pourrait signifier des passages à différents postes, comme Saka l'a fait au cours de sa jeune carrière à Arsenal, bien qu'Arteta ne puisse pas nier l'ascension indispensable que ses stars ont donnée à Arsenal, même s'il essaie de gérer les attentes.

L'article continue ci-dessous

"Parfois, une équipe est un peu inquiète et a quelques craintes à cause des résultats, à cause de la pression", a-t-il ajouté, avant de noter l'impact par "l'enthousiasme" que les jeunes membres de son équipe ont eu.

"Je pense qu'ils ont été très utiles parce qu'ils ont redonné de l'énergie à l'équipe. Ils ont poussé l'équipe dans une autre direction et à un autre rythme également.

"Mais, bien sûr, les jeunes joueurs ont besoin de cette solidité, de cette expérience et de cette maturité que les joueurs plus âgés apportent. C'est une bonne combinaison."