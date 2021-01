Arsenal, Arteta satisfait de Partey : "Il est de mieux en mieux"

Le milieu de terrain ghanéen a été titularisé pour la première fois depuis le 6 décembre lors de la victoire 3-0 contre Newcastle.

Mikel Arteta était ravi de la démonstration de Thomas Partey lors de la victoire 3-0 d’ contre , mais gardera le milieu de terrain au chaud, pour ne pas risquer de le perdre à nouveau. Le milieu de terrain ghanéen a été titularisé pour la première fois depuis sa rechute à la jambe lors du match avec le 6 décembre. Il est entré en jeu contre la semaine dernière et a disputé 66 minutes contre Newcastle ce lundi.

La prestation a ravi Mikel Arteta, mais il ne fera pas surjouer pas l'ancien homme fort de l'entrejeu de l'Atletico Madrid en raison de ses récents problèmes de blessures. "Vraiment heureux", a déclaré Arteta à Sky Sports lorsqu'on lui a demandé de commenter la prestation de Partey. "Il était de mieux en mieux au fur et à mesure que le match avançait. Il a eu une grande influence. Il nous donne des choses qui sont différentes de tout autre joueur".

"Pourtant, nous devons le protéger car il a raté beaucoup de matches ces derniers mois, mais nous sommes vraiment satisfaits de sa performance", a ajouté le manager espagnol au sujet de sa recrue phare de l'été. Pierre-Emerick Aubameyang a marqué deux fois pour aider à sécuriser les trois points et Mikel Arteta estime que les buts propulseront la confiance de l’attaquant vers un niveau supérieur, lui qui a connu un début de saison compliqué après sa prolongation de contrat.

Arteta fier de ses jeunes joueurs

"Il a essayé en première mi-temps et a eu deux ou trois occasions de marquer, mais il a fini par marquer deux buts et je pense que ce sera vraiment bon pour sa confiance", a déclaré Mikel Arteta. "C'était génial pour l'équipe car cela nous a aidés à gagner le match, donc, dans l'ensemble, je suis vraiment heureux". Aubameyang n'a pas terminé le match, mais ce n'était rien de plus qu'une envie pressante d'aller aux toilettes.

"Il a dû entrer alors nous avons décidé de le changer", a confirmé Arteta. Une fois de plus, Emile Smith Rowe et Bukayo Saka ont impressionné et ils ont mis un sourire sur le visage de l'entraîneur espagnol quand il les voit jouer. "Je sais ce qu'ils sont capables de faire", a affirmé l'entraîneur des Gunners. "Ils ont mis un sourire sur mon visage. Les performances qu'ils proposent sont extraordinaires".

"Les attentes vont être élevées avec eux, nous devons donc les emmener sur la bonne voie. C'est un mélange d'énergie, de passion et un peu d'immaturité parfois, ce qui est bien car vous ne jouez pas aussi tendu que les joueurs seniors. Ils ont très bien fait", a conclu Mikel Arteta. Arsenal pointe à la dixième place en avec sept points de retard sur la quatrième, , et affrontera mardi prochain en championnat.