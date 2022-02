Arsenal : Arteta répond à Aubameyang sur les raisons de son départ

Mikel Arteta a répondu à l'affirmation de Pierre-Emerick Aubameyang selon laquelle c'était sa faute s'il avait quitté Arsenal, en insistant sur le fait qu'il était "la solution, pas le problème". Le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal a été résilié par consentement mutuel le 1er février, l'attaquant ayant été exclu du groupe d'Arteta à la suite d'un manquement à la discipline début décembre et n'ayant jamais été réintégré depuis.

"J'étais la solution, pas le problème"

L'attaquant de 31 ans, qui a également été privé de son rôle de capitaine à l'Emirates Stadium, a ensuite signé à Barcelone dans le cadre d'un transfert gratuit et a pointé du doigt Mikel Arteta concernant la fin abrupte de sa carrière chez les Gunners. Interrogé sur l'existence d'un éventuel problème personnel avec Mikel Arteta qui a conduit à son départ, Aubameyang a ouvertement accusé son ancien entraîneur lors de sa présentation au Camp Nou.

Arsenal : Aubameyang sort du silence pour Arteta

"Je pense que c'était seulement avec lui et ensuite il a pris cette décision. Il n'était pas content et c'est tout. J'étais calme", a expliqué l'attaquant gabonais, qui n'a pas disputé la CAN en raison du Covid. Mikel Arteta s'est vu offert un droit de réponse lors de sa dernière conférence de presse. L'Espagnol a abordé les commentaires d'Aubameyang, insistant sur le fait que ses actions étaient pour le bien d'Arsenal avant d'exprimer sa gratitude envers l'international gabonais pour son travail lors de son passage au club.

Arteta rend un petit hommage à Aubameyang

"Je suis extrêmement reconnaissant pour ce qu'Auba a fait et sa contribution", a déclaré l'Espagnol aux journalistes avant le choc de son équipe en Premier League contre les Wolves jeudi. "La façon dont je me vois dans cette relation est la solution, pas le problème". Interrogé sur les propos d'Aubameyang affirmant qu'il était le problème, l'entraîneur des Gunners a répondu : "C'est son opinion, c'est ce qu'il a dit et vous devez respecter cela".

Arteta a également été interrogé pour savoir si Alexandre Lacazette continuera à être capitaine jusqu'à la fin de la saison après avoir pris le brassard à Aubameyang. "Lacazette est capitaine pour le moment oui", a-t-il répondu. Arteta reconnaît qu'Arsenal a perdu l'une de ses principales menaces offensives avec le départ d'Aubameyang, mais il est convaincu qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers peuvent compenser son absence.

"La trajectoire d'Aubameyang au club et l'importance de ses buts sont indiscutables", a-t-il ajouté. "Mais nous avons d'autres joueurs, et nous pensons que nous avons d'autres qualités de différentes manières pour essayer d'accomplir la quantité de buts dont nous avons besoin dans l'équipe. C'est ce que nous allons essayer de faire". Moins performant depuis un an et demi, Aubameyang a été poussé vers la sortie par la montée de plusieurs jeunes joueurs performants. Sixième de Premier League, Arsenal va désormais tout faire pour retrouver une place dans le top 4 d'ici la fin de la saison.