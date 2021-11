Arsenal : Arteta rêve d'un Wenger plus présent

Mikel Arteta a révélé pourquoi il a fait installer par Arsenal une photo géante d'Arsène Wenger à l'entrée du centre d'entraînement du club de London Colney. La photo, qui va du sol au plafond, montre un Wenger souriant levant la main et est la première chose que les joueurs voient lorsqu'ils entrent dans le bâtiment avant l'entraînement.

Mikel Arteta, qui s'exprimait à l'occasion de la première du film "Arsene Wenger : Invincible", a expliqué à Goal pourquoi il était si déterminé à ramener la présence de Wenger dans le club qu'il n'a pas visité depuis son départ en mai 2018. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi la présence de Wenger sur le terrain d'entraînement était si importante pour lui, Arteta a répondu : "Pour moi, c'est quelque chose que nous avons perdu et que nous devons récupérer", a confié l'entraîneur espagnol, reconnaissant.

"Il a cette capacité, il pénètre quand il vous regarde"

"Je voulais cette photo et une phrase très inspirante à l'entrée parce que c'était une grande partie de ce qu'il a fait à Colney et comment tout a commencé à l'Emirates. Il devait être là", a ensuite ajouté l'ancien adjoint de Pep Guardiola. Depuis que la photo a été installée à London Colney, c'est devenu la norme pour les joueurs d'Arsenal de donner un high five à Wenger lorsqu'ils entrent dans le bâtiment chaque jour. "Vous voyez la réaction des joueurs. Je savais qu'ils allaient lui faire un high five. Vous regardez simplement ses yeux et c'est comme s'il était là. Il a cette capacité, il pénètre quand il vous regarde. Les joueurs en profitent vraiment", s'est félicité le technicien ibérique.

Cela fait maintenant plus de trois ans que Wenger a quitté Arsenal, et pourtant, le manager le plus titré du club n'est pas encore revenu au club à quelque titre que ce soit. Lors de la projection du film, qui sortira le 22 novembre, le Français a révélé qu'il n'avait actuellement aucune raison particulière de retourner dans son ancien club. Mais Arteta, qui a joué sous les ordres de Wenger, espère que son ancien patron pourra redevenir plus présent à l'avenir et pense que ses actuels quadras bénéficieraient de sa présence.

L'article continue ci-dessous

"J'aimerais qu'il soit plus présent au club", a déclaré l'Espagnol. "Je pense que les joueurs l'adoreraient, ils en profiteraient, ils seraient inspirés de l'avoir dans les parages et je pense que pour le club, ce serait un énorme coup de pouce. C'était tellement intense pour lui pendant plus de 20 ans et vous avez besoin de vous éloigner un peu, mais je pense que ce serait tellement bénéfique pour toutes les parties de l'avoir plus présent". Pas sûr que le Français l'entende de cette oreille, malgré son attachement.