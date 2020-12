Arsenal, Arteta pense que sa nouvelle position convient à Lacazette

Le joueur de 29 ans a été utilisé comme milieu de terrain offensif et a joué un rôle crucial alors que son équipe a poursuivi son sans-faute.

L'entraîneur d' , Mikel Arteta, pense qu'Alexandre Lacazette a trouvé son nouveau poste après son match exceptionnel lors de la victoire 4-1 contre le Rapid Vienne jeudi. Lacazette a été utilisé comme numéro 10 pour le choc de la et a ouvert le score après 10 minutes. Il a également frappé le montant plus tard dans le match. Pablo Mari a doublé l'avance de son équipe peu de temps après et Eddie Nketiah a porté le score à 3-0 juste avant la mi-temps.

Emile Smith-Rowe a bouclé le score en seconde période après que Koya Kitagawa ait marqué un but pour les visiteurs. Mikel Arteta a été impressionné par la façon dont l'international français a joué derrière l'attaquant principal Nketiah, déclarant aux journalistes : "Il a joué un bon match dans cette position. Cela lui convient. Il est vraiment doué pour enchaîner le jeu, il a travaillé dur et a marqué un beau but."

Alexandre Lacazette, quant à lui, affirme que les Gunners ont été stimulés par le retour des supporters pour la première fois depuis que la pandémie de Covid-19 a forcé les matches à se jouer à huis clos. Au total, 2000 spectateurs ont été autorisés à entrer dans l'Emirates Stadium pour voir les Gunners maintenir leur record parfait en Ligue Europa. Le joueur de 29 ans a déclaré que le retour des supporters de l'équipe dans les gradins avait un effet positif sur leur performance.

"C'était incroyable - nous étions si heureux de voir les fans aujourd'hui que cela nous a vraiment aidés pendant le match", a-t-il déclaré à BT Sport. "Même dans les mauvais moments, ils nous ont poussés à bien jouer, évidemment, nous avons bien joué, c'était du bon football. Nous avons eu deux joueurs [Pablo Mari et Calum Chambers] qui sont revenus d'une blessure, donc nous sommes vraiment heureux pour eux, donc c'était une bonne soirée".

Lacazette n'avait plus marqué pour le nord de Londres depuis la défaite 3-1 contre en septembre, mais il était ravi de mettre fin à sa période de disette devant les supporters. "C'était vraiment bien, vraiment sympa quand les fans sont derrière nous. Ce n'était pas facile pour moi ces dernières semaines mais de voir les fans derrière moi et l'équipe - j'ai vraiment apprécié ce soir donc grâce à eux", a-t-il déclaré.

"Ce soir, nous voulions en profiter et remporter notre cinquième victoire consécutive, ce que nous avons fait et maintenant nous avons le temps de nous concentrer à nouveau pour le derby du week-end. Nous avons juste besoin de nous reposer et de voir ce qui se passe ce week-end contre Tottenham", a conclu l'attaquant français. Si tout se passe à merveille en Ligue Europa, Arsenal a plus de mal en et pointe à la 14ème place du classement.