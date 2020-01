Arsenal, Arteta : "Jouer contre Leeds, c'est comme aller chez le dentiste"

L'entraîneur des Gunners est fier que son équipe ait réussi à s'imposer dans la souffrance face à Leeds United en FA Cup.

Que ce fut dur pour face au Leeds de Marcelo Bielsa en . Face au club de Championship, les Gunners ont réussi à s'imposer dans la souffrance avec pour seul et unique but une réalisation de Reiss Nelson avant la pause. L'essentiel est présent pour Arsenal à savoir la victoire et par la même occasion un peu plus de confiance après le succès en contre . Après la rencontre, Mikel Arteta s'est montré fier de ses troupes qui ont eu du caractère.

"Maintenant, je suis vraiment content, mais nous avons vu deux équipes différentes de la première à la deuxième période. J'ai essayé de leur dire exactement à quoi ils allaient faire face et après 32 minutes, nous avions gagné un duel, je pense. Nous avons changé d'attitude, de désir et d'organisation à mi-temps, puis nous étions complètement différents. Ils ont dû ressentir à quel point cela allait être difficile", a expliqué l'entraîneur des Gunners.

Bielsa : "Nous voulions les battre"

"J'ai regardé beaucoup de matchs de Leeds et ils ont battu toutes les équipes tous les trois jours. C'était bon pour mes joueurs d'apprendre et de souffrir sur le terrain. Dieu merci, je n'étais pas du tout content après la première mi-temps. Si vous n'êtes pas prêt pour Leeds, vous serez exposé. Jouer contre Leeds, c'est comme aller chez le dentiste. C'est une super équipe et ce qu'ils ont construit est puissant. Quand je vois ce que je ne veux pas voir, je ne peux pas être heureux et je dois le leur faire savoir", a ajouté l'Espagnol.

Sur les réseaux sociaux, une pluie d'éloges a eu lieu concernant le jeu mis en place par le Leeds de Marcelo Bielsa durant cette rencontre. Le club de Championship a rivalisé et regarder les yeux dans les yeux une puissance de Premier League. Après le coup de sifflet final, l'entraîneur argentin est revenu sur la rencontre en conférence de presse et a regretté que Patrick Bamford ait touché la barre transversale et n'ait pas réussi à gagner.

"Nous voulions les battre. Nous aurions dû jouer avec beaucoup plus d'équilibre. Ce que nous devions faire pendant le match, c'est répéter ce que nous avons fait en première mi-temps. La première mi-temps de l'équipe a été très, très positive pour nous. Dans la seconde période, le contrôle du match a beaucoup changé. En première mi-temps, nous avons davantage appuyé la défense de nos adversaires et nous avons pu attaquer rapidement. Nous n'avons pas pu le faire en seconde période", a conclu l'entraîneur de Leeds.