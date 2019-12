Arsenal, Arteta : "Je compte sur tout le monde"

L'entraîneur espagnol a fait le point avant ses débuts sur le banc des Gunners face à Bournemouth lors du Boxing Day.

Présent en tribunes lors du match nul d' contre , Mikel Arteta, nommé à la tête des Gunners vendredi matin, a pris ses fonctions d'entraîneur. L'Espagnol, qui était jusque-là adjoint de Pep Guardiola à va faire ses débuts sur le banc de touche ce jeudi contre . Il va donc remplacer Freddie Ljungberg, entraîneur intérimaire après le départ d'Unai Emery, qu'il va toutefois conserver dans son staff.

En conférence de presse, Mikel Arteta a confirmé qu'il compte sur le Suédois : "Je lui ai parlé après le match, je lui ai dit qui je voulais faire venir et je voulais savoir ce qu'il ressentait. Nous avons décidé que la meilleure chose à faire serait qu'il reste avec nous. Je le connaissais un peu, nous allons commencer un nouveau chapitre et il était très positif. L'absence d'Özil samedi ? C'est une question pour Freddie. Je voulais juste qu'il choisisse la meilleure équipe possible pour le match".

L'Espagnol est heureux de revenir à Arsenal : "C'est une opportunité incroyable. Il y a tellement de travail à faire, et j'essaie juste d'embrasser tout le monde ici sur le terrain d'entraînement et d'expliquer quelle est mon idée, ce que je veux essayer de faire et j'ai besoin de tout le monde à bord. Tout ce que nous avons fait ces derniers jours, toutes les discussions et réunions, est d'amener les gens à embarquer avec la bonne énergie, la bonne idée et nous en avons besoin. Nous avons besoin d'eux pour aider les joueurs et transmettre ce que nous voulons faire. Jusqu'à présent, je suis très heureux de ce que j'ai vu à ce sujet.

"Les transferts ? Nous aurons bientôt une réunion"

"La priorité, comme je l'ai déjà dit, c'est ce que nous allons transmettre à l'équipe, c'est le reflet des exigences que nous allons leur imposer chaque jour à l'entraînement. C'est l'engagement, la responsabilité, l'agressivité et la passion de pratiquer ce sport et de représenter ce club de football. C'est la base que je vais exiger d'eux, et à partir de là, nous pouvons commencer à construire des choses et à améliorer toutes les choses, évidemment, qui doivent être faites le plus rapidement possible, mais si nous n'avons pas cela, je pense que ce sera difficile", a ajouté Mikel Arteta.

Le technicien espagnol a livré un message à l'intention de ses troupes et compte remettre les compteurs à zéro : "Les joueurs ne seront pas jugés sur ce qu'ils ont fait dans le passé, positif ou négatif. Nous allons essayer de mettre en place l'équipe la plus compétitive, nous devons être prêts. Les transferts ? Nous avons eu beaucoup d'autres conversations. Nous avons bientôt une réunion et quelques idées mais nous devons en parler ensemble".

Enfin, le néo-entraîneur d'Arsenal est revenu avec humilité sur sa période d'entraîneur adjoint aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City : "J'ai aidé autant que j'ai pu. J'ai donné tout ce que j'avais pour améliorer le club et les joueurs pour les rendre plus sûrs. Sauter le pas et travailler avec Pep Guardiola était un grand défi mais je l'ai fait". Désormais, Mikel Arteta va écrire une nouvelle page de sa vie et un sacré challenge se présente devant lui.