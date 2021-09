Arsenal : Arteta clarifie le cas Lacazette

Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, s’est exprimé ce vendredi au sujet d’Alexandre Lacazette, auquel il ne fait quasiment plus appel.

31 minutes ! C’est le faible temps de jeu dont a bénéficié Alexandre Lacazette à Arsenal depuis l’entame de la saison en cours. Alors qu’il était le deuxième joueur le plus décisif de l’équipe la saison dernière, le Français ne semble plus du tout entrer dans les plans de son coach, Mikel Arteta.

En attaque, il se voit préférer Saka, Aubameyang, Pépé, Martinelli et même le jeune Balogun (70 minutes jouées). Un triste déclassement et qui doit forcément l’amener à s’interroger sur son futur.

Vendredi, et avant la rencontre de Premier League opposant les Gunners à Tottenham (dimanche), le manager de l’équipe londonienne a évoqué le cas de son Frenchie. Il a laissé entendre qu’il pouvait avoir sa chance rapidement, et qu’il n’est nullement blacklisté à ses yeux.

« Lacazette est quelqu’un de phénoménal »

« Nous en discutons en interne et nous en discutons avec lui, a commencé par lâcher le coach ibérique. Il y a une longue saison devant nous - tout peut arriver, tout est ouvert. Il a juste besoin de se concentrer sur la performance et la contribution à l'équipe comme il le fait toujours. C'est un personnage phénoménal. C'est quelqu'un qui pousse toujours et qui a un réel intérêt à aider l'équipe. Cela ne va pas changer. Après, nous verrons ce qui se passera ». Un discours relativement flou, même s’il loue le professionnalisme de son joueur.

Si son coach persiste à l’ignorer, Lacazette n’aura cependant d’autres alternatives que d’aller tenter sa chance ailleurs. Malgré son manque de compétition, l’ex-Lyonnais n’est pas vraiment à court de sollicitations. Des clubs comme l’Atlético Madrid, la Juventus et West Ham seraient venus aux nouvelles le concernant dernièrement.