Arsenal : Arsène Wenger de retour ? Arteta confirme des discussions avec le Français

Et si Arsène Wenger faisait son retour à Arsenal ? Pas sur le banc de touche où il a passé plus de vingt saisons et qui est désormais occupé par un de ses anciens joueurs chez les Gunners, mais bel et bien dans la structure du club londonien. Mikel Arteta s'est entretenu avec Arsène Wenger au sujet d'un retour au club. L'entraîneur des Gunners n'a jamais caché son désir de voir Arsène Wenger revenir à Arsenal d'une manière ou d'une autre. Il a récemment installé une photo géante du légendaire Français sur le mur de l'entrée du terrain d'entraînement du club.



Arsenal : Wenger a un regret concernant son départ

Et Mikel Arteta a maintenant révélé qu'il a discuté avec son ancien manager pour revenir pour la première fois depuis son départ en 20919. Lorsqu'on lui a demandé si une offre formelle avait été faite à Arsène Wenger pour revenir, Mikel Arteta a répondu : "Eh bien, nous avons été en communication. Je l'ai vu et je lui ai parlé quand nous sommes allés voir le film (Arsène Wenger : Invincible) et c'était incroyablement agréable de discuter avec lui et j'espère que nous pourrons le rapprocher".

Un simple rôle d'ambassadeur pour Wenger ?

"Je pense qu'il passerait un bon moment rien qu'en voyant l'environnement qu'il peut créer autour de lui quand il est dans cet endroit en raison du respect, de l'admiration et de l'amour que tout le monde au club a pour ce qu'il a fait et aussi pour ce qu'il représente en tant que personne dans ce club", a ajouté l'entraîneur espagnol d'Arsenal.



Il a été demandé à Mikel Arteta comment il envisageait le retour d'Arsène Wenger au club, l'idée d'une sorte de rôle d'ambassadeur étant évoquée. L'entraîneur d'Arsenal n'a pas voulu révéler ce qu'il avait en tête, mais il a dit qu'il pensait qu'il bénéficierait énormément du retour de l'homme de 72 ans de temps en temps. "Je ne peux pas vous le dire maintenant", a-t-il précisé.

"J'aimerais qu'il soit plus proche de moi, parce que cela serait une grande aide"

"Mais ce que je peux dire, c'est que j'aimerais qu'il soit beaucoup plus proche de moi personnellement parce que je pense que cela serait une grande aide, cela serait une grande aide pour le club. Les choses prennent du temps et je pense qu'il doit dicter ces délais. Ce que je peux dire de mon côté, et je pense au nom de tout le monde, c'est que nous serions ravis de l'avoir beaucoup plus près", a conclu Mikel Arteta.

En attendant un potentiel retour dans le club qui l'a vu écrire sa légende, Arsène Wenger est actuellement en étroite collaboration avec la FIFA. De son côté, Arsenal, après un début de saison très compliqué, a sorti la tête de l'eau en Premier League et occupe actuellement la cinquième place du classement à trois points de West Ham, quatrième, avant la réception de Newcastle ce week-end.