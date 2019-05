Arsenal - Alexandre Lacazette élu joueur de la saison par les supporters

Auteur d'un doublé jeudi soir contre Valence en demi-finale aller de l'Europa League (victoire 3-1), Alexandre Lacazette a lancé les siens vers la finale en attendant la manche retour. Déterminant cette saison pour , l'attaquant de 27 ans vient d'être élu joueur de la saison par les supporters des Gunners.

Une récompense individuelle qui démontre l'importance de l'ancien buteur de l'OL pour la formation londonienne. Impliqué sur 30 buts cette saison (18 réalisations et 12 passes décisives) en 48 rencontres, il a bien franchi un cap depuis août dernier sous les ordres d'Unai Emery.

Introducing our 2018/19 Player of the Season... Alex Lacazette!



Big congratulations, @LacazetteAlex