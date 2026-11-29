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Elliot Anderson estime qu'Arsenal a « vraiment été protégé » après le penalty refusé à Manchester City dans le temps additionnel de son match nul 2-2 à l'Emirates Stadium. Le milieu de terrain juge la main de Viktor Gyokeres « flagrante » et affirme que son bras n'était « clairement pas dans une position normale ». City a ainsi manqué l'occasion de revenir à trois points du sommet de la Premier League.

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Anderson s'en prend aux arbitres

Anderson était furieux dimanche soir après que la VAR a jugé que Gyokeres n'avait pas commis de faute de main en contrant une tête de Josko Gvardiol qui prenait la direction du but à la 97e minute, alors que le score était de 2-2. La VAR a estimé que le contact n'était pas délibéré et que l'attaquant d'Arsenal avait le bras replié contre le corps.

Après le match, Anderson a déclaré à Sky Sports : « On aurait dû gagner aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vraiment été protégés sur plusieurs points, mais c'est le football. »

« Je viens de revoir les images et c'est flagrant »

Il a poursuivi : « Je crois qu'ils ont parlé d'une position normale, non ? Mais ses mains sont levées. Ce n'est clairement pas une position normale, mais c'est comme ça. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés et nous allons nous battre.

« Je ne l'ai pas vu sur le moment, il se passait beaucoup de choses. Mais je viens de revoir les images et c'est flagrant. » À la question de savoir si la VAR aurait dû le voir clairement, il a répondu : « Je pense que oui. » Il a toutefois retenu des points positifs de la prestation de City, ajoutant, selon le Manchester Evening News : « C'était bien, nous avons beaucoup mieux joué que lors de nos derniers matches. »

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La Premier League explique la décision

La Premier League a rapidement publié un communiqué : « La décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty à Manchester City pour une possible faute de main de Gyokeres a été examinée et confirmée par la VAR. » Selon la transcription des échanges, l'arbitre John Brooks a déclaré : « Le ballon touche peut-être une main. Je ne pense pas que ce soit délibéré », avant que la VAR lui réponde : « C'est la main gauche, la main gauche, repliée contre le corps. »

Erling Haaland a mené les protestations des joueurs de City auprès de Brooks après le coup de sifflet final. Il s'agissait de l'une des nombreuses décisions controversées d'un match houleux marqué par neuf avertissements, dont un pour Mikel Arteta, qui sera privé du déplacement d'Arsenal à Brentford.

La série sans victoire de City se poursuit

Haaland et Enzo Fernandez ont chacun donné l'avantage à City , avant que Kai Havertz et Jurrien Timber ne répliquent. Timber a égalisé à la 83e minute lorsque Gianluigi Donnarumma a laissé filer un corner entre ses mains. La série de matches sans victoire de City en championnat se poursuit, même si le club est remonté à la deuxième place, à six points du leader Arsenal.