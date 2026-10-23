Partager Suivez GOAL sur Google

Arsenal prépare une offensive auprès de l’Atlético de Madrid lors du mercato hivernal. Mikel Arteta cherche à remédier au manque criant de solutions sur les ailes à l’Emirates Stadium. Après avoir autorisé le départ de deux joueurs offensifs de premier plan cet été, les responsables du recrutement se penchent de nouveau sur Alex Baena, ailier polyvalent de Liga.

Publicité

Arsenal relance la piste de l’ailier espagnol

Le club du nord de Londres prépare une offensive en janvier pour l’attaquant de l’Atlético Baena, à la recherche d’un nouvel ailier gauche pour la seconde moitié de la saison. Après s’être séparé de Gabriel Martinelli et de Leandro Trossard durant l’été, le champion de Premier League n’a recruté que Christos Tzolis pour les remplacer directement. Capable d’évoluer sur les deux ailes ou dans l’axe, le joueur de 25 ans correspond au profil recherché par le staff technique.

Ses performances prolifiques compliquent les négociations hivernales

IMAGO

Selon FootballTransfers, l’international espagnol a été « identifié comme une recrue potentielle pour janvier » par les dirigeants du club basé à l’Emirates Stadium. Le média ajoute que le club anglais avait déjà « ciblé Baena en 2024 », avant son départ de Villarreal pour la capitale espagnole, et qu’il « étudie de nouveau la possibilité de le recruter » à l’approche du mercato hivernal. Il sera toutefois difficile de l’arracher à l’Atlético, son contrat courant jusqu’en 2030. L’entraîneur Diego Simeone le considère en outre comme un joueur clé après ses cinq buts et deux passes décisives en neuf apparitions cette saison.

L’attaquant argentin reste une autre cible

Baena n’est pas le seul joueur de l’Atlético suivi par Arsenal, qui maintient également son intérêt pour son coéquipier en attaque Julian Alvarez, sa cible prioritaire de l’été. Si l’attaquant est resté à Madrid, sa valorisation serait passée des 150 millions d’euros (126,8 millions de livres / 168,3 millions de dollars) évoqués durant l’intersaison à 120 millions d’euros (101,5 millions de livres / 134,7 millions de dollars). Pour contribuer au financement d’une offre cet hiver, Arsenal est prêt à vendre Viktor Gyokeres et a fixé le prix de l’attaquant suédois à 64 millions de livres, une somme qui couvrirait plus de la moitié du montant nécessaire pour recruter le vainqueur de la Coupe du monde.

La préférence de l’attaquant menace cette opération ambitieuse

IMAGO

Même si Arsenal récolte suffisamment d’argent grâce à des ventes de joueurs pour répondre aux exigences financières de l’Atlético concernant Alvarez, sa tentative de recrutement est compliquée par la volonté de l’attaquant de rejoindre le FC Barcelone, rival de l’Atlético en Liga. Négocier le recrutement de l’un ou l’autre de ces joueurs offensifs en cours de saison mettra à l’épreuve la détermination du club espagnol à la réouverture du mercato en début d’année prochaine. Arsenal devra donc mener des négociations difficiles à Madrid s’il veut renforcer son attaque en janvier.