Arsenal a établi un nouveau record lors de la cérémonie suivant son sacre national

Samedi, Arsenal a chuté en finale de la Ligue des champions, battu par le Paris Saint-Germain, plus adroit aux tirs au but à Budapest. Malgré cette défaite, les fans londoniens se sont massés dès le lendemain pour célébrer le parcours de leur équipe lors d’un défilé dans le nord de la capitale.

Les joueurs et le staff ont sillonné les rues d’Islington à bord d’un bus à toit ouvert pour célébrer le premier titre de champion depuis 2004, déjà fêté en grande pompe la semaine précédente à Selhurst Park après la victoire 2-1 contre Crystal Palace.

Une semaine plus tard, la déception était donc au rendez-vous après la défaite contre le PSG, déjà sacré meilleur club d’Europe l’année dernière. Mais pour les supporters d’Arsenal, ce n’était pas une raison pour baisser les bras, car selon la police métropolitaine de Londres, pas moins de 1,5 million de personnes se sont déplacées pour assister au défilé de Mikel Arteta et de son équipe.

Arsenal a ainsi battu un record national, aucun autre événement du genre n’ayant jamais attiré autant de monde en Angleterre. En 1999, lorsque Manchester United avait réalisé le triplé, l’équipe d’Alex Ferguson avait été accueillie par 500 000 personnes.

Liverpool occupe la deuxième place de ce classement. En 2025, son cortège avait rassemblé environ 750 000 supporteurs pour célébrer le vingtième titre national sous les ordres d’Arne Slot, désormais remplacé.

Arsenal, fraîchement couronné champion d’Angleterre pour la quatorzième fois, n’a donc toujours pas levé la C1, malgré des finales en 2006 et 2026.