Certains médias paraguayens ont critiqué le comportement de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, après la victoire des Bleus (1-0) face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, samedi à Philadelphie (États-Unis). Ils estiment que l’attaquant a adopté des attitudes antisportives pendant la rencontre et après le coup de sifflet final, selon la chaîne française « RMC ».

Sous le titre « La tête haute », le journal Ultima Hora a salué la performance de la sélection paraguayenne malgré son élimination du tournoi, soulignant que l’équipe avait imposé une grande discipline tactique à la France en première mi-temps.

Elle conclut : « Malgré la défaite, les Paraguayens ont donné du fil à retordre à l’équipe de France. »

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En revanche, le journal a vivement critiqué Kylian Mbappé, soulignant qu’il s’était livré à plusieurs altercations avec des joueurs paraguayens.

Elle a également rapporté l’altercation verbale avec le défenseur Junior Alonso, précisant que ce dernier avait insulté Mbappé, lequel a répliqué par ce que le journal qualifie d’« insulte sud-américaine typique », répétée à deux reprises.

Ultima Hora qualifie Mbappé de « mauvais vainqueur », lui reprochant d’avoir refusé de serrer la main du gardien paraguayen Orlando Gil après la rencontre.

Le journal ajoute : « L’attaquant français a ignoré notre compatriote et a célébré sa victoire devant lui », avant d’affirmer que « Mbappé a fait preuve d’un comportement arrogant et hautain tout au long du match ».

«Une personnalité combative»

De son côté, ABC Color a adopté une position plus nuancée, préférant saluer la prestation de la sélection paraguayenne, qu’il a jugée « combattive jusqu’au bout, donnant le meilleur d’elle-même sur chaque ballon et faisant une nouvelle fois preuve de la personnalité qui lui a permis de rivaliser avec les meilleures équipes de la Coupe du monde ».

Pour La Nación, l’équipe de France n’a pas atteint le niveau de son précédent match face à la Suède, contrariée par la solidité de la défense paraguayenne.

Elle analyse : « L’équipe de Didier Deschamps n’a pas réussi à réitérer cette performance face à une défense paraguayenne combative et soudée. »

Elle a ajouté que les hommes de Gustavo Álvaro « ont fait découvrir aux Français, qui tentaient d’imposer leur puissance physique, la rigueur du football sud-américain ».