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La polémique se poursuit au sujet de la nature de la relation entre Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, et la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, notamment après l'exclusion du joueur du match face à l'Italie.

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L'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement de l'équipe de France avant la rencontre face à l'Italie n'était pas une simple information médicale anodine, car le moment est survenu dans une période extrêmement sensible au sein du camp des Bleus, après que des rapports de presse français ont révélé des tensions dans la relation entre le capitaine de l'équipe et son sélectionneur Zinédine Zidane, sur fond de désaccords liés à sa position sur le terrain et à la manière dont il est utilisé, en plus d'une atmosphère loin d'être idéale dans le vestiaire.

Les racines de cette tension remontent au premier rassemblement de Zidane à la tête du staff technique, lorsqu'il a décidé d'aligner Mbappé au poste d'ailier gauche, en comptant sur Ousmane Dembélé en pointe de l'attaque, une décision interprétée comme un changement du statut de la star madrilène au sein du dispositif offensif, d'autant plus qu'il privilégie ces derniers temps le poste d'avant-centre pur.

Alors que Zidane espérait profiter des services de sa star lors des deux rencontres décisives face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, les nouvelles concernant les soucis de Mbappé liés à un problème musculaire à l'ischio-jambier sont venues écarter sa participation face à l'Italie, tout en gardant l'espoir de le voir disputer la rencontre contre la Turquie.

Et avec l'intensification de la polémique autour de la relation entre Zidane et Mbappé, de nouvelles informations ont fait surface, laissant entendre l'existence de tensions entre les deux parties.

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« Mbappé s'est comporté comme une star arrogante »

Cyril Hanouna, animateur d'émissions télévisées sur la chaîne W9, et grand supporter du Paris Saint-Germain, a déclaré : « Il semble que Kylian Mbappé, en raison des nombreuses blessures, n'ait pas envie de jouer. Il n'est pas dans sa meilleure forme. Et il ne se soucie pas beaucoup du match contre l'Italie car il entre dans le cadre de la Ligue des nations et n'est pas un match important. »

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Il a poursuivi : « Avec toutes ces blessures et son manque de préparation physique, il ne veut pas jouer. Ce sont des informations fiables que je détiens. Zinédine Zidane ne sera pas tendre avec lui comme l'était Didier Deschamps. »

Il a ajouté : « Kylian Mbappé s'est comporté comme une star arrogante, en disant : oui, il y a beaucoup de blessures, je ne sais pas si je jouerai. Alors Zinédine Zidane lui a répondu : bien, comme tu le sais, tu ne joueras pas, merci, tu resteras à ta place. »

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Hanouna a complété dans son émission « Tout beau, tout neuf » : « Mbappé niera ces propos, comme vous le savez, mais je dispose d'informations internes. C'est ce que je vous dis, mes chers. Il y avait eu quelques frictions avec Didier Deschamps, mais celui-ci a un peu fermé les yeux, et Zidane ne transige pas. Il faut savoir que les choses sont extrêmement tendues entre Mbappé et l'équipe de France ; il ne s'entend ni avec ses coéquipiers ni avec Zidane. »

Il a ajouté : « Je te le dis, bravo Zinédine Zidane, tu as du courage. Il ne quittera pas l'équipe ; Zidane lui a dit : tu ne joueras pas ce match, mais si tu te comportes bien, tu joueras dimanche. »

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Les chances de qualification de la France

L'équipe de France aborde la rencontre face à l'Italie, prévue demain jeudi en soirée à Milan, avec plus d'un objectif, car l'importance de ce choc attendu ne se limite pas à la lutte entre les deux premiers du groupe 1 de la Ligue des nations, mais s'étend à la validation de la qualification pour les quarts de finale, avec la possibilité de terminer la phase de groupes en tête avant la dernière journée.

L'équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, possède un avantage clair dans les comptes du groupe, après avoir totalisé 10 points en quatre matchs, contre 7 points pour l'Italie et 6 pour la Belgique, tandis que l'équipe de Turquie ferme la marche sans aucun point.

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La rencontre aller entre la France et l'Italie s'était soldée par un match nul 1-1, dans une partie marquée par une erreur de Lucas Da Cunha à l'origine du but égalisateur italien, mais l'équipe de France aborde la rencontre de jeudi en ayant pour objectif premier d'assurer son passage en quart de finale, avant de songer à décrocher la première place.

L'équipe de France a son destin entre ses mains, puisqu'un match nul face à l'Italie lui suffit pour s'assurer de terminer le groupe parmi les deux premières places, et par conséquent de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, sans avoir besoin d'attendre le résultat de la dernière journée, selon un rapport du réseau français RMC.

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Cela intervient dans le contexte de la concurrence directe entre l'Italie et la Belgique pour la deuxième place qualificative, les deux équipes s'affrontant dimanche prochain à Bruxelles, ce qui fait qu'un point glané par la France sur la pelouse de San Siro suffirait à lui éviter d'entrer dans des calculs compliqués concernant la qualification.