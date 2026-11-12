L'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement de l'équipe de France avant d'affronter l'Italie n'était pas une simple information médicale anodine, car le timing est survenu à un moment extrêmement sensible au sein du camp des Bleus, après que des rapports de presse français ont révélé des tensions dans la relation entre le capitaine de la sélection et son entraîneur Zinédine Zidane, sur fond de désaccords liés à son poste sur le terrain et à la manière de l'utiliser, en plus d'une ambiance loin d'être idéale dans le vestiaire.

Les racines de la tension remontent au premier rassemblement de Zidane à la tête du staff technique, lorsqu'il a décidé d'aligner Mbappé au poste d'ailier gauche, en s'appuyant sur Ousmane Dembélé en pointe de l'attaque, une décision interprétée comme un changement de statut de la star madrilène au sein du dispositif offensif, d'autant qu'il préfère évoluer comme avant-centre pur ces derniers temps.

Alors que Zidane espérait bénéficier des services de sa star lors des deux rencontres décisives face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, la nouvelle est tombée : Mbappé souffre d'un problème musculaire à l'ischio-jambier, ce qui écarte sa participation face à l'Italie, tout en laissant subsister l'espoir de le voir disputer la rencontre face à la Turquie.

Et alors que la polémique s'amplifie autour de la relation entre Zidane et Mbappé, de nouvelles informations sont apparues, faisant état de tensions entre les deux parties.

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« Mbappé s'est comporté comme une star arrogante »

Cyril Hanouna, présentateur d'émissions télévisées sur la chaîne W9, grand supporter du Paris Saint-Germain, a déclaré : « Il semble que Kylian Mbappé, en raison de la multiplication des blessures, n'ait pas envie de jouer. Il n'est pas au mieux de sa forme. Et il ne se soucie guère du match face à l'Italie car il entre dans le cadre de la Ligue des nations et n'est pas un match important. »

Il a poursuivi : « Avec toutes ces blessures et son manque de préparation physique, il ne veut pas jouer. Ce sont des informations fiables que j'ai. Zinédine Zidane ne sera pas aussi gentil avec lui que l'était Didier Deschamps. »

Il a ajouté : « Kylian Mbappé s'est comporté comme une star arrogante, en disant : oui, il y a beaucoup de blessures, je ne sais pas si je vais jouer. Et Zinédine Zidane lui a répondu : bon, comme tu le sais, tu ne joueras pas, merci, tu resteras à ta place. »

Hanouna a continué dans son émission « Tout beau, tout neuf » : « Mbappé va démentir ces propos, comme vous le savez, mais j'ai des informations internes. C'est ce que je vous dis, mes chers. Il y avait eu quelques frictions avec Didier Deschamps, mais il fermait un peu les yeux, alors que Zidane ne transige pas. Il faut savoir que les choses sont extrêmement tendues entre Mbappé et l'équipe de France ; il ne s'entend ni avec ses coéquipiers ni avec Zidane. »

Il a ajouté : « Je te le dis, bravo Zinédine Zidane, tu as du courage. Il ne quittera pas l'équipe ; Zidane lui a dit : tu ne joueras pas ce match, mais si tu te comportes bien, tu joueras dimanche. »

Les chances de qualification de la France

L'équipe de France aborde la rencontre face à l'Italie, prévue demain jeudi en soirée à Milan, avec plus d'un objectif, car l'importance de ce sommet attendu ne se limite pas à la lutte entre les deux leaders du groupe 1 de la Ligue des nations, mais s'étend à la validation de la qualification pour les quarts de finale, avec la possibilité de terminer la phase de groupes en tête avant la dernière journée.

L'équipe de France, dirigée par Zinédine Zidane, possède un avantage clair dans les calculs du groupe, après avoir accumulé 10 points en quatre matchs, contre 7 points pour l'Italie et 6 pour la Belgique, tandis que la sélection turque ferme la marche sans aucun point.

La rencontre aller entre la France et l'Italie s'était terminée sur un match nul 1-1, au cours d'un match marqué par une erreur de Lucas Da Cunha qui avait provoqué le but égalisateur italien, mais l'équipe de France aborde la rencontre de jeudi avec pour objectif d'assurer son passage en quarts de finale, avant de songer à s'emparer de la première place.

L'équipe de France a son destin entre ses mains, car un match nul face à l'Italie lui suffit pour s'assurer de terminer le groupe aux deux premières places, et donc de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, sans avoir besoin d'attendre le résultat de la dernière journée, selon un rapport de la chaîne française RMC.

Cela intervient dans un contexte de concurrence directe entre l'Italie et la Belgique pour la deuxième place, les deux sélections s'affrontant dimanche prochain à Bruxelles, ce qui fait qu'un point récolté par la France sur la pelouse de San Siro suffirait à éviter d'entrer dans des calculs compliqués concernant la qualification.