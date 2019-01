Arrivées, rumeurs, besoins... Toutes les infos sur le mercato hivernal du FC Barcelone

La rédaction de Goal vous propose un point complet sur le mercato hivernal des grands clubs européens. Focus sur le FC Barcelone.

Après un début de mercato assez calme aux quatre coins de l'Europe, le marché des transferts s'accélère depuis quelques jours. Dans leur grande majorité, les poids louds du Vieux Continent sont en quête de profils idoines pour compléter leurs effectifs XXL. Alors, quels transferts ont déjà été officialisés depuis le 1er janvier ? Quels sont les réels besoins de ces grosses écuries ? Quels joueurs voient leur contrat expirer en juin prochain ? Goal vous dit tout sur le mercato du FC Barcelone.

Quelles sont les arrivées officialisées au FC Barcelone ?

Le puissant défenseur Jeison Murillo est l'unique recrue du FC Barcelone dont le transfert prend effet, à ce jour. L'international colombien a été prêté par Valence avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Pour la petite histoire, le joueur a symboliquement fait signer son contrat par sa fille, sous le regard amusé de Josep Maria Bartomeu.

Par ailleurs, le Barça a recruté gratuitement le jeune défenseur Jean-Clair Todibo, en provenance de Toulouse. Mais ce renfort pour l'avenir ne débarquera en Catalogne que l'été prochain. L'opération a fait du bruit des deux côtés des Pyrénées, eu égard à la situation de l'international U20, écarté du groupe du TFC et libre l'été prochain.

Quels sont les départs officialisés au Barça ?

Le milieu polyvalent Paulinho, dont le prêt au Guangzhou Evergrande prenait fin cet hiver, n'est même pas revenu en Catalogne. Le club chinois a levé son option d'achat.

Outre le Brésilien, l'attaquant Munir El-Haddadi, qui avait été lancé dans le grand bain par Luis Enrique il y a trois ans, a définitivement quitté le Barça pour signer un bail de 4 ans et demi avec le FC Séville. "Blacklisté" par sa direction et son staff, l'attaquant de 23 ans cherchera à retrouver du temps de jeu en Andalousie.

Quels sont les besoins des Blaugrana cet hiver ?

Si le Barça envisage une refonde plus profonde de son effectif, à terme, pour entamer un nouveau cycle, le club concentre actuellement tous ses efforts sur l'arrivée d'un avant-centre pour la fin de ce mercato d'hiver. L'objectif est clair : avoir une alternative à ce poste pour faire souffler le très chevronné Luis Suarez. "Le Barça recherche un attaquant et les paramètres rendent l'opération complexe : il doit avoir de l'expérience en Liga ou en Europe et accepter un poste sur le banc", a expliqué Ignasi Oliva, correspondant à Barcelone pour Goal.

Des noms de milieux de terrain (Rabiot, De Jong...) ont aussi circulé dans la presse catalane, mais il faudra attendre l'été prochain, sauf surprise, pour voir une arrivée dans ce secteur.

Quelles sont les rumeurs de transfert ?

Pour trouver la perle rare, le Barça brasse large. "Les noms de Carlos Vela, mais aussi Cristhian Stuani ou Alvaro Morata sont revenus", souligne Ignasi Oliva. "Des joueurs aux qualités différentes mais qui correspondent tous à ce que recherche le FCB". On l'aura compris, plus que le profil technique - Vela est un attaquant mobile là où Stuani et Morata ont des profils d'attaquant de fixation - un autre critère prime pour l'attaquant ciblé, à savoir sa capacité à se fondre rapidement dans l'effectif sans faire de remous. Une connivence (technique ou relationnelle) avec Suarez ferait bon ménage. Coéquipier du buteur en équipe d'Uruguay, Stuani a bien le profil de l'emploi...

Quels joueurs sont libres de signer dans le club de leur choix des janvier ?

Après le départ de Munir, il reste deux joueurs en fin de contrat l'été prochain dans l'effectif du FC Barcelone : Sergi Samper et Thomas Vermaelen. Deux éléments qui ne représentent pas une grande valeur marchande et pourraient chercher une porte de sortie avant la clôture du mercato puisqu'ils sont déjà libres de s'engager dans le club de leur choix.

Pour trouver la perle rare, le Barça brasse large. "Les noms de Carlos Vela, mais aussi Cristhian Stuani ou Alvaro Morata sont revenus", souligne Ignasi Oliva. "Des joueurs aux qualités différentes mais qui correspondent tous à ce que recherche le FCB". On l'aura compris, plus que le profil technique - Vela est un attaquant mobile là où Stuani et Morata ont des profils d'attaquant de fixation - un autre critère prime pour l'attaquant ciblé, à savoir sa capacité à se fondre rapidement dans l'effectif sans faire de remous. Une connivence (technique ou relationnelle) avec Suarez ferait bon ménage. Coéquipier du buteur en équipe d'Uruguay, Stuani a bien le profil de l'emploi...

Quels sont les records du Barça au mercato hivernal ?

Le montant record pour une arrivée à Barcelone en janvier a eu lieu l'hiver dernier. Il concerne le milieu offensif Philippe Coutinho, recruté pour 160 millions d'euros bonus compris (120 millio,ns + 40 millions de bonus), en provenance de Liverpool.

Sans surprise, ce mercato d'hiver 2018 a bien été le plus coûteux dans l'histoire du club catalan, qui avait aussi attiré le Colombien Yerry Mina pour 12 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Au rayon des départs, il ne faut pas chercher loin pour voir un montant record puisque l'option d'achat de 42 millions d'euros levée par le Guangzhou Evergrande cet hiver constitue une somme inédite pour une vente en hiver, au Barça.

Quelles sont les plus gros coups du club catalan en hiver ?

Historiquement peu actif en janvier, le FC Barcelone n'a pas souvent eu la main heureuse à cette période de l'année. Même le transfert du talentueux Coutinho est un semi-échec par rapport au retour sur investissement pour le moment.

Parmi les noms notables arrivés en hiver, citons notamment les frères De Boer ou Edgar Davids, qui perpétuaient la filière néerlandaise du Barça dans les années 1990.