Arrivées, rumeurs, besoins... Toutes les infos sur le mercato hivernal du Bayern Munich

La rédaction de Goal vous propose un point complet sur le mercato hivernal des grands clubs européens. Focus sur le Bayern Munich.

Après un début de mercato assez calme aux quatre coins de l'Europe, le marché des transferts s'accélère depuis quelques jours. Dans leur grande majorité, les poids louds du Vieux Continent sont en quête de profils idoines pour compléter leurs effectifs XXL. Alors, quels transferts ont déjà été officialisés depuis le 1er janvier ? Quels sont les réels besoins de ces grosses écuries ? Quels joueurs voient leur contrat expirer en juin prochain ? Goal vous dit tout sur le mercato du Bayern Munich.

Quelles sont les arrivées officialisées au Bayern Munich ?

Le Bayern Munich prépare déjà la saison prochaine. En tout début de mercato, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois, a confirmé l'arrivée l'été prochain du défenseur Benjamin Pavard, capable de jouer dans l'axe ou dans le couloir droit. Un poste qu'il occupe en équipe de France. L'ancien Lillois quittera Stuttgart à la fin de la saison. Pour s'attacher ses services, le Bayern a déboursé 35 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Quels sont les départs officialisés au Bayern Munich ?

Pour le moment, le mercato d'hiver est très calme dans le sens des arrivées comme des départs au Bayern Munich. Seuls les probables départs en fin de saison de Franck Ribéry et Arjen Robben ont été confirmés par la direction du club allemand. Les deux joueurs seront en fin de contrat l'été prochain.

Arrivées (officiel) Départs (officiel) Benjamin Pavard (l'été prochain, 35M€ - Stuttgart)

Quels sont les besoins des Bavarois cet hiver ?

Le Bayern Munich entend rajeunir son effectif dans les prochains mois et l'a confirmé par le biais de son entraîneur, Niko Kovac, ce mois-ci. "Nous avons toujours besoin de jeunes joueurs, a-t-il déclaré lors du stage à Doha. C'est mon travail de changer l'équipe. Si un joueur est bon, peu importe son âge, mais d'un autre côté nous avons également besoin de joueurs expérimentés, car les jeunes ont besoin de temps pour progresser."

Quelles sont les rumeurs de transfert ?

Deux noms reviennent avec insistance au Bayern Munich depuis le début du mercato. Le Français Lucas Hernandez (22 ans) serait l'une des pistes du club allemand pour renforcer sa défense. Mais l'Atlético de Madrid n'entend pas lâcher son joueur si facilement. Un dossier qui s'annonce compliqué. Quant à la piste menant à l'espoir de Chelsea Callum Hudson-Odoi (18 ans), elle ne sera pas plus simple puisque selon nos informations, le joueur s'apprête à refuser l'offre bavaroise.

Ces dernières semaines, Matthijs de Ligt (19 ans) et Frenkie de Jong (21 ans) ont aussi été associés au Bayern Munich. "Les deux sont de très bons joueurs avec un grand potentiel. Mais nous devons voir ce dont nous avons besoin l’été prochain", a expliqué Hasan Salihamidzic à ce sujet il y a quelques semaines. De Jong suscite également l'intérêt prononcé du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.

Quels joueurs sont libres de signer dans le club de leur choix dès janvier ?

Comme Franck Ribéry et Arjen Robben, Rafinha est aussi en fin de contrat à la fin de la saison et dispute certainement ses derniers mois avec le Bayern Munich. "J'ai toujours voulu revenir au Brésil. Mon cycle au Bayern touche à sa fin. Beaucoup de choses peuvent encore se passer les six prochains mois, mais je crois que c'est ma dernière saison ici", a-t-il confié dans une interview à la chaine Sportv, à la fin du mois de décembre.

Il faudra également gérer la situation de James Rodriguez, dont le prêt se termine à la fin de la saison. Le Colombien ne donne pas entière satisfaction. Son coach l'a même exhorté à faire de son mieux afin de garantir son futur en Bavière.

"Il joue pour son avenir. N'importe qui, s'il veut un nouveau contrat, doit offrir ses meilleures performances. Ca s'applique aussi à lui, mais je suis sûr qu'il va le faire", a déclaré Kovac en conférence de presse la semaine dernière, selon les propos relayés par l'AFP.