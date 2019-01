Arrivées, rumeurs, besoins... Toutes les infos sur le mercato hivernal de la Juventus

La rédaction de Goal vous propose un point complet sur le mercato hivernal des grands clubs européens. Focus sur la Juventus de Turin.

Après un début de mercato assez calme aux quatre coins de l'Europe, le marché des transferts s'accélère depuis quelques jours. Dans leur grande majorité, les poids louds du Vieux Continent sont en quête de profils idoines pour compléter leurs effectifs XXL. Alors, quels transferts ont déjà été officialisés depuis le 1er janvier ? Quels sont les réels besoins de ces grosses écuries ? Quels joueurs voient leur contrat expirer en juin prochain ? Goal vous dit tout sur le mercato de la Juventus de Turin.

Quelles sont les arrivées officielles à la Juve ?

Après un mercato d'été cinquant, avec notamment l'arrivée de Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid, la Juve se montre plutôt sage depuis le début du mois de janvier. Pour l'instant, le leader de Série A n'a officialisé aucune arrivée cet hiver.

Toutefois, deux noms pourraient l'être dans les prochains jours. Il s'agit tout d'abord du latéral italien de Manchester United, Matteo Darmian. En manque de temps de jeu avec les Red Devils, Darmian pourrait s'engager avec la Vieille Dame cette semaine, sous la forme d'un prêt payant de 4 millions d'euros. Autre annonce imminente du côté de la Juve, celle d'Aaron Ramsey, annoncé en Italie depuis le début du mercato. Le milieu d'Arsenal, en fin de contrat en juin, est attendu rapidement pour passer sa visite médicale, avant de rejoindre gratuitement le club l'été prochain.

Quelles sont les rumeurs de départ à la Juve ?

Massimiliano Allegri est satisfait de son effectif cette saison, peu de mouvement est donc à prévoir également dans le sens des départs. Plusieurs rumeurs concernent toutefois un potentiel départ de Mehdi Benatia, peu utilisé par l'entraîneur italien. Plusieurs clubs seraient intéressés, mais les Turinois ne semblent pour l'instant pas enclins à céder le défenseur central. Arsenal et Fulham, notamment souhaitaient l'accueillir en prêt. Le club saoudien d'Al Ittihad serait également intéressé par l'international marocain.

Moise Keane aurait également reçu des sollicitations, mais là aussi, le Juve se montre intransigeante. Une offre de prêt venue de Shalke 04 aurait été refusée.

Quels sont les besoins des Bianconeri cet hiver ?

La Juventus possède l'un des effectifs les plus complets du continent. Elle occupe la première place du championnat italien et semble armée pour aller au bout. Elle a terminé en tête de sa poule de Ligue des Champions, devant Manchester United notamment. Aucun besoin majeur n'a pour l'instant été défini par le club, même si les dirigeants semblent décider à saisir les opportunités qui se présenteront. C'est notamment pour les latéraux, même si De Sciglio et Alex Sandro donnent pour l'instant satisfaction.

Quelles sont les rumeurs d'arrivées ?

Au-delà de celles concernant Matteo Darmian et Aaron Ramsey, d'autres rumeurs de transfert circulent concernant la Juve, mais concernent le mercato de l'été prochain. La plus importante concerne le latéral brésilien du Real Madrid, Marcelo, qui n'est pas sûr de vouloir continuer avec les Merengue et pourrait vouloir rejoindre son acien coéquipier, Cristiano Ronaldo. Un échange avec Alex Sandro est évoqué.

Les Bianconeri suivraient également de près le lyonnais Tanguy Ndombélé, impressionnant depuis deux saisons avec les Gones. Là encore, aucun deal n'est envisagé avant l'été prochain.

Quels joueurs sont libres de signer dans le club de leur choix dès janvier ?

Dans l'effectif turinois, un seul joueur sera en fin de contrat en juin prochain. Il s'agit d'Andrea Barzagli. Actuellement blessé, le défenseur central italien âgé de 37 ans n'a disputé que 7 rencontres depuis le début de la saison.