Le club d'Al-Ittihad a fait ses adieux à son ancien milieu de terrain brésilien Fabinho par un message émouvant, après la confirmation de son départ de l'équipe lors de l'actuelle période de transferts estivale.

Le club saoudien a publié une vidéo, via son compte officiel sur le réseau « X », par laquelle il a annoncé le départ de Fabinho de l'équipe, après trois années passées entre ses murs, depuis son arrivée dans ses rangs à l'été 2023.

Al-Ittihad a écrit en commentaire de la vidéo : « Adieu à un capitaine courageux, arrivé en star avec toute l'humilité, qui a mené son équipe avec brio et est parti en passionné, après avoir laissé une empreinte inoubliable. »

Le club a ajouté : « Il a été un exemple de professionnalisme, un modèle pour tous ceux qui l'entouraient sur le terrain et en dehors, un nom qui mérite d'être conservé dans la liste de ceux qui ont porté le brassard de capitaine d'Al-Ameed lors d'une étape historique durant laquelle il a contribué à forger une gloire exceptionnelle. »

Et de conclure : « Merci Fabinho, tu resteras une étoile brillante dans le ciel des passionnés. »

De son côté, le joueur brésilien a adressé un message aux supporters d'Al-Ittihad, dans lequel il a déclaré : « Aujourd'hui prend fin mon aventure avec vous en tant que joueur, et commence mon aventure en tant que supporter de ce club. »

Il a poursuivi : « Merci pour l'accueil et la chaleur que j'ai trouvés auprès de vous. J'ai eu l'honneur de porter le brassard de capitaine de ce club prestigieux, et j'ai vécu à vos côtés une étape marquante de ma carrière sportive. »

Il a ajouté : « Nous avons partagé les joies et les peines et remporté des trophées ensemble, et j'ai pris plaisir à admirer votre créativité dans les tribunes, au point de reprendre avec vous les chants avec tout mon amour. »

Et de conclure : « J'espère n'avoir jamais ménagé mes efforts au service de cette entité. Merci encore une fois, Al-Ittihad restera toujours dans mon cœur. »

Fabinho a rejoint Al-Ittihad à l'été 2023, en provenance de Liverpool, pour devenir depuis lors l'un des éléments les plus importants du onze de départ de l'équipe.

La plus grande réussite de la star brésilienne avec « Al-Ameed » a été le doublé Saudi Pro League - Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées lors de la saison 2024-2025.