« Arrêtons de dire que le football italien manque de talent » : Massimiliano Alvini réagit après avoir reçu la Panchina d'Argento

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L'entraîneur de Frosinone, Massimiliano Alvini, appelle à cesser d'affirmer que le football italien manque de jeunes talents : selon lui, ce n'est « absolument pas » le cas. Lauréat de la Panchina d'Argento 2025-26, il a donné leur chance à de jeunes Italiens lors du départ canon de son équipe en Serie A. Il insiste pourtant : le maintien reste son seul et unique objectif pour toute la saison.

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Alvini reçoit la Panchina d'Argento à Coverciano

Alvini a été désigné lundi lauréat de la Panchina d'Argento 2025-26, prix récompensant le meilleur entraîneur de Serie B. Cette distinction salue son travail à la tête de Frosinone, qu'il a conduit à une montée directe la saison dernière, mettant fin à deux années passées en deuxième division. Cristian Chivu, de l'Inter, a reçu la principale distinction, la Panchina d'Oro, récompensant le meilleur entraîneur de Serie A .

S'exprimant à Coverciano lors d'un événement auquel assistait Football Italia, Alvini a déclaré : « C'est une belle reconnaissance, surtout de la part de mes pairs. Nous avons pris un départ inattendu, mais il doit s'inscrire dans un parcours plus long. Ce n'est que le début, nous devons continuer à avancer. »

Alvini défend les jeunes talents italiens

Alvini a reçu de nombreux éloges cette saison pour la confiance qu'il accorde aux jeunes joueurs italiens de Frosinone. Il a donné à de jeunes talents formés en Italie l'occasion de s'exprimer dans l'élite et se dit convaincu que beaucoup d'autres restent à découvrir dans le pays.

« Ils sont nombreux à avoir un bel avenir », a-t-il affirmé. « L'essentiel, pour ces jeunes joueurs, c'est d'avoir envie de progresser et de travailler dur jour après jour. C'est ce qu'ils doivent faire. Arrêtons de dire que le football italien manque de talent : ce n'est absolument pas le cas. »

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Le maintien reste le seul objectif de Frosinone

Frosinone réussit un retour remarquable en Serie A. Sixième au classement, devant la Juventus et à seulement quatre points des places qualificatives pour la Ligue des champions, le club ne doit pourtant pas s'emballer, insiste Alvini.

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« À ce stade, ce serait une erreur de penser à autre chose qu'à éviter la relégation. Notre objectif principal est le maintien », a-t-il déclaré. « Une fois cet objectif atteint, nous pourrons commencer à bâtir des bases plus solides et viser plus haut. Mais pour l'instant, parler d'autre chose que du maintien est contre-productif. »

Frosinone à l'épreuve de l'AC Milan à San Siro

Après la trêve internationale, Frosinone aura pour prochain rendez-vous un déplacement difficile sur le terrain de l'AC Milan, à San Siro.

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« Nous devons jouer notre jeu, sans manquer de respect à nos adversaires, et essayer d'imposer notre rythme », a déclaré Alvini. « Nous savons que nous affronterons une équipe solide, avec des joueurs de grande qualité, mais il faut toujours chercher à appliquer sa propre philosophie sur le terrain. »