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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a accordé une deuxième interview fracassante après l’humiliante défaite de son équipe face à Como (4-1) en Ligue des champions. Le milieu portugais a vivement critiqué la tendance persistante du club à s’appuyer sur ses succès passés, appelant joueurs et encadrement à changer immédiatement de mentalité pour mettre fin à cette série de mauvais résultats.

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La crise s'aggrave à Old Trafford

Les répercussions de la désastreuse défaite 4-1 de Manchester United en Ligue des champions, dans le nord de l'Italie, continuent de s'amplifier. Quelques instants après avoir ouvertement remis en question le dispositif tactique de l'entraîneur Michael Carrick, le capitaine du club, Fernandes, a réitéré ses critiques dans une autre déclaration publique marquante sur la situation actuelle.

Alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire interne pour sa première sortie, le milieu de terrain de 32 ans a livré aux médias internationaux un constat sombre sur l'état d'esprit de l'effectif. Selon Pierluigi Bagnulo, journaliste de Sky Sports Italia (via Football Italia), les dirigeants de United ont empêché Fernandes de mener cet entretien en italien, une langue qu'il parle couramment après ses passages à Novara, à la Sampdoria et à l'Udinese.

Fernandes veut que le club cesse de s'appuyer sur son passé

Au micro de Sky Sports Italia, le capitaine de United a lancé un avertissement sans détour sur le poids étouffant de l'histoire du club. « Tout le monde au club doit comprendre que ce n'est plus comme avant, a déclaré Fernandes. Nous ne sommes plus dans le passé et nous devons regarder vers l'avenir. Nous devons créer quelque chose de différent dès maintenant. »

« Dans ce club, nous nous concentrons trop sur ce qui a été accompli par le passé, mais nous ne sommes plus les mêmes. Le club et les joueurs doivent le comprendre. Malheureusement pour nous, surtout pour les joueurs, ceux qui arrivent pensent à gagner des trophées, des matches et à atteindre le plus haut niveau, mais cela a malheureusement été très difficile dans ce club ces dernières années. Telle est la situation. »

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Évoquant les difficultés actuelles de l'équipe, Fernandes a reconnu la dure réalité sur le terrain. « Nous traversons une période très difficile, nous n'obtenons pas les points ni les résultats que nous voulons, a ajouté Fernandes. Le plus important, c'est que nous ne jouons pas au niveau attendu. »

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« Malheureusement, c'est l'une de ces périodes dont on a l'impression de ne pas pouvoir sortir. Nous devons faire quelque chose pour changer cette situation et recommencer à gagner, car c'est important. »

Getty Images

Interrogé sur son remplacement par Joshua Zirkzee, décidé par Carrick en seconde période en Italie, Fernandes a été tout aussi direct. « Personne n'aime quitter le terrain, surtout avec un tel score, a-t-il déclaré. Ce match a été très difficile pour nous. Il était presque impossible de jouer avec le ballon : nous n'étions pas assez proches les uns des autres pour conserver la possession et jouer dans leur moitié de terrain. »

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« Côme a fait preuve de beaucoup d'audace dans son pressing individuel. Nous n'avons jamais fait cela et nous lui avons laissé trop d'occasions de jouer entre nos lignes, ce qui lui a permis de se créer des occasions de marquer. »

Pas de sanction après ses premières critiques tactiques

Cette nouvelle prise de parole constitue la deuxième analyse sévère livrée par Fernandes dans la foulée de la lourde défaite face à Côme. Avant de s'exprimer auprès de Sky Sports Italia, il avait vivement critiqué les consignes défensives du banc lors d'un entretien tendu, s'interrogeant explicitement sur l'absence de pressing individuel.

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Cette première sortie avait conduit le consultant Jamie Carragher à qualifier les propos du capitaine de « honte absolue », tandis que Carrick avait publiquement rejeté son analyse tactique, affirmant que les dispositifs défensifs n'avaient aucune importance si les joueurs ne couraient pas.

Malgré le retentissement de ces critiques, la direction du club d'Old Trafford aurait choisi de ne pas retirer le brassard à Fernandes. Les dirigeants ont finalement admis que les émotions avaient pris le dessus et ont épargné au milieu de terrain toute sanction officielle, malgré leur déception exprimée en privé face à son comportement.

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Carrick se bat pour conserver son poste





Getty Images





United est à la peine après seulement deux victoires toutes compétitions confondues cette saison, contre Ipswich, promu cette année, et Sabah, modeste équipe européenne. Carrick a absolument besoin d'un résultat positif lors de la réception de Bournemouth en Premier League ce dimanche, avant un déplacement difficile à Chelsea le week-end suivant.

Si la direction ne prépare pas son limogeage immédiat après seulement 11 matches cette saison, son avenir à long terme reste très incertain. Si les résultats ne s'améliorent pas, le directeur du recrutement Christopher Vivell ferait pression pour que Julian Nagelsmann prenne les commandes.







