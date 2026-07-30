« Juste pour vous informer : je me remets encore d’une blessure et je ne suis donc pas encore à l’entraînement. Je n’ai pas été “mis de côté” - alors arrêtez de raconter des con*****. Merci », a commenté Grealish sous une publication Instagram d’ESPN UK, dans laquelle il était affirmé que Grealish et Kalvin Phillips avaient été laissés de côté pour la tournée de préparation de City en Asie, qui vient de débuter.

Si cela est effectivement vrai pour Phillips, qui serait sur le point d’être de nouveau prêté à Sheffield United, pensionnaire de deuxième division, ce n’est pas le cas pour Grealish. La publication a depuis été supprimée.

Grealish est pour l’instant de retour à Manchester, après avoir été prêté à Everton la saison dernière. L’avenir du milieu offensif à City, alors que son contrat court jusqu’en 2027, reste incertain.

Jack Grealish absent depuis janvier en raison d’une fracture du pied

L’absence de Grealish lors de la tournée asiatique est en tout cas, comme il l’a souligné, liée aux conséquences de sa fracture du pied, contractée en janvier. Un retour de l’Anglais à l’entraînement collectif n’a donc pas encore été possible jusqu’à présent, Grealish continue de travailler à son retour.

« Jack est ici en ce moment et c’est un joueur de Manchester City. Dans chaque club où j’arrive, je dis toujours ceci : tant qu’un joueur appartient au club, c’est mon devoir d’essayer de l’entraîner », a déclaré le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, qui a remplacé Pep Guardiola, parti du club, laissant ainsi globalement la porte ouverte à Grealish lors de sa présentation officielle la semaine dernière. Maresca avait déjà travaillé à City en 2022-2023 en tant qu’adjoint et connaît donc déjà l’international anglais : « Il a un grand cœur et c’est vraiment un super type. Nous verrons ce qui se passera », a ajouté le technicien italien.





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Grealish avait rejoint les Skyblues en 2021 en provenance d’Aston Villa pour le montant alors record de 117,5 millions d’euros - dépassé seulement cet été par le nouveau venu Elliot Anderson (135 millions d’euros) -. Certes, il a été titulaire par périodes et a eu sa part dans le triplé remporté en 2022-2023, y compris la victoire en Ligue des champions, mais Grealish n’a jamais vraiment répondu pleinement aux attentes énormes suscitées par le montant de son transfert.

Manchester City va-t-il de nouveau prêter Jack Grealish à Everton ?

Après avoir de moins en moins joué en 2024-2025, Grealish s’est laissé prêter à Everton l’été dernier, où il s’est imposé et a retrouvé de l’élan. À un moment, il a même nourri l’espoir de faire son retour en sélection nationale et de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre. Mais la fracture du pied a brutalement mis fin à ce rêve en janvier, et depuis, Grealish n’a plus pu remettre les pieds sur le terrain.

La suite est désormais floue. Un avenir réaliste à City semble très lointain, tandis qu’un nouveau prêt à Everton serait probable, à en croire certaines informations - à condition que les Toffees soient prêts à continuer à prendre en charge une grande partie de son copieux salaire, estimé à environ 350 000 euros par semaine. Mais City pourrait aussi être intéressé par une vente de son ancien transfert record afin de récupérer au moins une petite partie de l’indemnité versée en 2021. L’année prochaine, Grealish pourrait finalement quitter gratuitement le vice-champion d’Angleterre à l’expiration de son contrat.



