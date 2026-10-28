« J’ai vu que beaucoup de gens parlaient de la cérémonie du Ballon d’Or et que certains s’énervaient pour des broutilles. Je voulais donc clarifier quelques points », a commencé Henry dans une vidéo publiée sur Instagram.

Il a d’abord abordé le cas de Lamine Yamal. Lorsque la star du FC Barcelone a reçu, au début de la cérémonie, le trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans au monde pour la troisième fois consécutive, Henry, qui présentait la soirée aux côtés de la présentatrice britannique Kate Scott, lui a demandé avec un brin de provocation et un clin d’œil : « C’est vraiment le prix que tu voulais ce soir ? »

Il faisait bien sûr allusion au fait que Lamine Yamal pensait avoir de bonnes chances de remporter le Ballon d’Or, remis plus tard dans la soirée. Henry a toutefois réfuté les critiques selon lesquelles il aurait voulu pousser le joueur de 19 ans, qui s’était fait remarquer auparavant par plusieurs déclarations présomptueuses, à en faire une de plus. « Je ne voulais absolument pas flatter son ego, a insisté Henry. Je peux comprendre que vous n’ayez pas aimé la plaisanterie. Mais, s’il vous plaît, n’affirmez pas cela. »

Thierry Henry admiratif de Lamine Yamal : « Je l’adore »

L’ancien attaquant français de classe mondiale a expliqué être « un grand fan » de Lamine Yamal. « C’est un joueur incroyable, l’un de ceux pour lesquels je paie pour aller les voir jouer. Je l’adore. Je lui ai simplement demandé si c’était vraiment le prix qu’il voulait, parce que je savais que la récompense suprême serait remise plus tard. Malheureusement, il n’a pas gagné. »

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Lamine Yamal a finalement terminé troisième, derrière Kylian Mbappé et le lauréat Harry Kane. Henry est également revenu sur le fait que certains semblaient avoir été gênés par son attitude envers Kane, fraîchement sacré vainqueur du Ballon d’Or. Plus précisément, ils lui reprochaient d’avoir ouvertement laissé entendre qu’il préférait voir ses compatriotes français Mbappé et Michael Olise l’emporter.

« J’ai pourtant dit à Kane : "Tu es un vainqueur méritant. Tu le mérites et tu montres que l’ardeur au travail et le travail acharné sont des talents. Bravo, Harry Kane." Et d’ailleurs, depuis la Coupe du monde, je l’appelle Sir Harry Kane », a souligné Henry, rappelant toute l’estime qu’il porte au buteur du Bayern Munich. Kane lui-même s’était montré parfaitement détendu la semaine dernière au sujet des préférences d’Henry pour le Ballon d’Or, lorsque les deux hommes s’étaient retrouvés pour une interview sur la chaîne CBS Sports, pour laquelle travaille Henry, après le match nul 2-2 du Bayern en Ligue des champions face à Arsenal. « Ne t’inquiète pas », était intervenu Kane en souriant, alors qu’Henry expliquait pourquoi il plaçait Mbappé ou Olise devant lui.

Un manque de respect envers sa coprésentatrice Kate Scott ? Thierry Henry s’explique

Troisième sujet de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi à Londres, abordé par Henry : une plaisanterie avec sa coprésentatrice Kate Scott, qu’il connaît très bien pour travailler avec elle sur CBS Sports, et qui a été mal interprétée. « S’il vous plaît, arrêtez de prétendre que j’ai manqué de respect à Kate. Je ne ferai jamais ça », a-t-il assuré.

De quoi s’agissait-il ? Lors de la présentation du Socrates Award, nommé d’après un ancien international brésilien et finalement remis à Bukayo Saka, la star d’Arsenal, pour récompenser l’engagement humanitaire particulier de footballeurs, Scott avait commis une erreur de prononciation. Elle avait dit « Socratis » au lieu de « Socrates ». Henry l’avait alors corrigée, ce qui lui avait ensuite valu d’être accusé d’avoir manqué de respect à Scott. Mais, selon Henry, il s’agissait d’une plaisanterie préparée à l’avance.

« Kate était dans la confidence, vous pouvez lui demander. Elle a dit Socratis exprès et je devais la corriger en disant Socrates », a expliqué l’ancien joueur d’Arsenal. « Arrêtez d’inventer des histoires », a conclu Henry.



