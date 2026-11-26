Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant de Vasco da Gama David Correa a été arrêté par la police jeudi matin, en pleine séance d’entraînement de l’équipe première. Les agents ont exécuté un mandat de détention provisoire dans le cadre d’une enquête plus vaste. Le club brésilien s’interroge désormais sur l’avenir du joueur de 31 ans.

Publicité

Une arrestation choc à l’entraînement de Vasco

Le football brésilien a été frappé de stupeur jeudi matin lorsque des policiers sont arrivés au centre d’entraînement de Vasco da Gama pour interpeller l’attaquant Correa. Des agents du 14e commissariat de Leblon ont procédé à son arrestation en vertu d’un mandat de détention provisoire lié à une opération d’envergure de la police civile d’Espirito Santo.

Des témoins ont vu le joueur, qui portait alors sa tenue complète d’entraînement, être emmené par les autorités. L’affaire est rapidement devenue l’un des scandales les plus médiatisés de la saison en championnat brésilien.

L’enquête visant le joueur de 31 ans est vaste et pourrait avoir de lourdes conséquences. Les autorités ont confirmé que l’opération porte sur des soupçons de trafic de drogue et d’armes ainsi que de blanchiment d’argent, des faits examinés depuis plusieurs semaines.

Cette escalade spectaculaire fait suite à une précédente décision de justice, rendue fin octobre, qui imposait au joueur de remettre son passeport. La situation s’est considérablement aggravée, des informations indiquant que l’enquête porte également sur des accusations de tentative de meurtre et de possible corruption de témoins, comme le rapporte ABC Deportes.

Publicité Publicité

Les recours juridiques et la possibilité de suspendre le contrat

À la suite de cette arrestation, Vasco da Gama examine ses droits concernant le contrat de travail de Correa. En vertu de la Consolidation des lois du travail (CLT) brésilienne, le club peut immédiatement suspendre certaines obligations financières tant que le joueur reste en détention. Cela comprend le versement de son salaire, les cotisations au fonds d’indemnisation des salariés (FGTS) et d’autres avantages calculés au prorata.

Related Topics

Prochains matchs CAM Serie A 17:30 VAS

Le club étudie avec prudence la loi générale sur le sport, qui établit un cadre spécifique pour les athlètes professionnels incapables de remplir leurs obligations en raison de problèmes judiciaires personnels sans lien avec leur activité sportive.

Plus précisément, l’article 88 de la loi générale sur le sport prévoit que, si un athlète est incapable de participer pendant plus de 90 jours consécutifs pour des raisons relevant entièrement de sa responsabilité, le club peut suspendre officiellement son contrat de travail sportif spécial.

Publicité

Pour que cette mesure prenne effet, Vasco devrait notifier officiellement la suspension et l’enregistrer dans le Système national d’enregistrement de la Confédération brésilienne de football. Si l’équipe chargée de la défense du joueur peut déposer une requête en habeas corpus, le club donne la priorité à la protection de ses intérêts pendant la procédure judiciaire en cours.

La voie vers une résiliation du contrat

Si la suspension est une option immédiate, la résiliation pure et simple du contrat de Correa pour faute est plus complexe en droit brésilien. À l’heure actuelle, le club ne peut engager une telle résiliation qu’après une condamnation définitive, sans autre possibilité de recours. Correa ne faisant pour l’instant que l’objet d’une enquête et n’ayant été condamné pour aucun crime, le principe de la présomption d’innocence reste un obstacle majeur pour le club de Rio. Si Vasco choisit de se séparer immédiatement du joueur, il lui faudrait probablement négocier un accord amiable ou verser l’intégralité de l’indemnité de résiliation sportive prévue par la législation en vigueur.

Publicité

Correa, titulaire régulier à Vasco depuis 2024, avait déjà manqué le récent match du club contre Bragantino avant les événements de cette semaine. Son absence des terrains devrait désormais se prolonger pour une durée indéterminée, tandis que la procédure judiciaire suit son cours à Espirito Santo.

Pour Vasco da Gama, l’attention se déplace désormais du terrain d’entraînement vers les dirigeants et les tribunaux. Le club doit décider de l’avenir d’un joueur auteur de six buts cette saison, mais qui doit à présent tenter de laver son nom face à une série de graves accusations.

Publicité

La police avait perquisitionné le domicile de Correa

Le 1er septembre 2029, la police brésilienne a perquisitionné le domicile de Correa, dans le quartier huppé de Barra da Tijuca, ainsi que le centre d’entraînement du club, dans le cadre d’une vaste enquête sur des soupçons de trafic de drogue et d’armes. Cette opération menée dans plusieurs États, baptisée « The Troop », a mobilisé environ 100 agents, selon l’Associated Press.

L’opération a donné lieu à l’exécution de quatre mandats d’arrêt et de 15 mandats de perquisition. Le latéral droit de Vila Nova, Hayner Cordeiro, a également fait l’objet d’une enquête, les autorités examinant des liens présumés entre des footballeurs professionnels et des réseaux criminels organisés. Correa a quant à lui quitté le centre d’entraînement de Vasco sans répondre aux questions des journalistes.