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Arrêt cardiaque après une collision choquante : l’état de Jesus de Miguel, de Tenerife, s’est « dégradé sur le plan neurologique »

LaLiga 2
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
J. de Miguel

Lors du match de deuxième division entre le CD Tenerife et le FC Andorra, lundi, un grave incident s’est produit : l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel a été grièvement blessé. Son état se serait depuis aggravé.

On jouait la 7e minute du temps additionnel, sur le score de 2-2, lorsque Tenerife, qui recevait, a lancé une contre-attaque d’un long ballon depuis sa moitié de terrain. La passe était destinée à l’attaquant de Miguel, qui sprintait vers le but adverse, les yeux fixés sur le ballon.

Mais, peu après la ligne médiane, la course du joueur de 30 ans a été brutalement stoppée : il est entré violemment en collision avec le gardien d’Andorre, Jesus Owono, qui s’était lui aussi élancé à pleine vitesse vers le ballon et tentait de le dégager en sautant. Owono a immédiatement reçu un carton rouge, tandis que de Miguel se tordait au sol. Un joueur d’Andorre a été le premier à rejoindre le blessé et, après avoir posé les yeux sur lui, s’est aussitôt mis à agiter les bras et à faire des signes en direction de la ligne de touche.

Selon les médias espagnols, de Miguel a subi un arrêt cardiaque dans l’ambulance qui le conduisait à l’hôpital et a été réanimé par les secouristes. Comme l’a indiqué le CD Tenerife, de Miguel a été admis à l’hôpital universitaire Nuestra Senora de Candelaria et se trouve dans un « état stable » malgré d’importantes blessures à la tête et à la poitrine.

Les joueurs des deux équipes étaient visiblement bouleversés par l’incident, et certains coéquipiers de de Miguel avaient les larmes aux yeux. Après l’expulsion d’Owono, l’arbitre Manuel Perez a immédiatement mis fin à la rencontre.

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Quel est l’état actuel de Jesus de Miguel ?

Dans un communiqué, le FC Andorra a déclaré : « Nous tenons à transmettre toute notre force et nos meilleurs vœux à Jesus de Miguel après le grave incident qu’il a subi lors du match d’aujourd’hui. Nous espérons qu’il se rétablira bientôt. »

Au cours de la soirée, de nombreux clubs de différents championnats espagnols ont exprimé leur soutien et adressé leurs vœux de rétablissement, parmi lesquels le Real Madrid, détenteur du record de titres, le FC Valencia et le Rayo Vallecano.

Depuis, l’attaquant se trouve toutefois dans un état critique. Comme l’a indiqué son club mardi matin, l’état neurologique du joueur de 30 ans s’est « dégradé » pendant la nuit à l’hôpital. D’autres informations doivent suivre.

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