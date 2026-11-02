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Arrêt cardiaque après une collision choquante : l’Espagne retient son souffle pour Jesus de Miguel, de Ténérife

LaLiga 2
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
J. de Miguel

Un grave incident s’est produit lundi lors du match de deuxième division entre le CD Tenerife et le FC Andorra, au cours duquel l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel a été grièvement blessé.

On jouait la 7e minute du temps additionnel, sur le score de 2-2, lorsque Ténérife, qui recevait, a lancé une contre-attaque d’un long ballon depuis sa moitié de terrain. La passe était destinée à l’attaquant de Miguel, qui a sprinté vers le but adverse, les yeux rivés sur le ballon.

Mais peu après avoir franchi la ligne médiane, la course du joueur de 30 ans s’est brusquement arrêtée : il est entré violemment en collision avec le gardien d’Andorre Jesus Owono, qui fonçait lui aussi vers le ballon et tentait de le dégager en sautant. Owono a immédiatement reçu un carton rouge, tandis que de Miguel se tordait au sol. Un joueur d’Andorre a été le premier à rejoindre le blessé. Après avoir posé les yeux sur lui, il s’est aussitôt mis à faire de grands signes en direction de la ligne de touche.

Selon des médias espagnols, de Miguel a subi un arrêt cardiaque dans l’ambulance qui le conduisait à l’hôpital et a été réanimé par les secouristes. Comme l’a indiqué le CD Tenerife, de Miguel a été admis à l’hôpital universitaire Nuestra Senora de Candelaria et se trouve dans un « état stable », malgré d’importantes blessures à la tête et à la poitrine.

Les joueurs des deux équipes étaient visiblement bouleversés par l’incident, et certains coéquipiers de de Miguel avaient les larmes aux yeux. Après l’expulsion d’Owono, l’arbitre Manuel Perez a immédiatement interrompu la rencontre.

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Dans un communiqué, le FC Andorre a déclaré : « Nous souhaitons transmettre toute notre force et nos meilleurs vœux à Jesus de Miguel après le grave incident qu’il a subi lors du match d’aujourd’hui. Nous espérons qu’il se rétablira vite. »

Au cours de la soirée, de nombreux clubs de différentes divisions espagnoles ont exprimé leur compassion et adressé leurs vœux de rétablissement, parmi lesquels le Real Madrid, détenteur du record de titres, le FC Valence et le Rayo Vallecano.

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