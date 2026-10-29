Un rapport de presse a évoqué, ce jeudi, l'avenir de l'Anglais Trent Alexander-Arnold, joueur du Real Madrid, au regard de sa situation actuelle au sein du club merengue.

Le Real Madrid a recruté Alexander-Arnold à l'été 2025, mais il n'a pas affiché le niveau attendu de lui, et l'actuel entraîneur José Mourinho ne compte pas sur lui comme titulaire.

Selon le journal « AS », plusieurs anciens joueurs de Liverpool ont réclamé, au cours des dernières heures, le retour d'Alexander-Arnold au club.

Le journal local « Liverpool Echo » a demandé aux supporters s'ils souhaitaient le retour d'Alexander-Arnold dans le club anglais, et près de la moitié des votants ont soutenu son retour, tandis que 24 % ont affirmé qu'ils ne l'accepteraient que si la contrepartie financière était faible. À l'inverse, seuls 29 % ne lui ont pas pardonné son départ du club vers le Real Madrid et son refus des tentatives de le retenir.