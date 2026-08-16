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Arnold BrugginkESPN
Sam Vreeswijk

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Arnold Bruggink juge sévèrement un joueur de l’Ajax : « Il me déçoit. Il n’y a ni rythme ni énergie chez lui »

Ajax vs Heerenveen
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C. Henrique
O. Wijndal

Arnold Bruggink n’est pas impressionné par Caio Henrique. Le latéral gauche de 29 ans était titulaire dimanche après-midi avec l’Ajax face au sc Heerenveen, mais il n’a pas réussi à convaincre l’analyste d’ESPN.

Dans l’analyse après le match, qui s’est terminé sur un nul 2-2, des images sont montrées d’une énorme occasion manquée par Kasper Dolberg. Le Danois a repris de près un bon centre d’Oscar Gloukh au-dessus.

Bruggink ne s’attarde pas tant sur l’occasion manquée de Dolberg que sur l’appel d’Henrique au moment où Gloukh veut adresser son centre. « Henrique passe dans l’axe », constate Bruggink. « Et en fait, il lui gêne aussi le passage. Soit il doit passer à l’extérieur, mais jamais à l’intérieur. »

De manière générale, Bruggink n’est pas impressionné par Henrique. « Il me déçoit. Il n’y a pas de rythme et il n’y a pas d’énergie. Donc si j’étais un adversaire en train d’observer l’Ajax, c’est bien là que j’irais chercher. »

« Si tu as de la vitesse et du rythme dans ton équipe, et un arrière qui peut beaucoup dédoubler… Lui (Henrique, ndlr) a du mal avec ce rythme. »

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Bruggink pense donc qu’Owen Wijndal serait peut-être plus adapté à ce niveau-là au poste de latéral gauche. « Owen Wijndal est bien sûr en quelque sorte vilipendé dans ce stade. Mais ce qu’il apporte, c’est qu’au moins, il a toujours cette énergie dans son jeu. »

« Indépendamment de savoir s’il est assez bon sur le plan qualitatif pour l’Ajax, il est en tout cas capable d’avaler les distances et de mettre du rythme. C’est ce qu’il sait faire, et c’est ce qui manque à l’Ajax en ce moment, je trouve », conclut l’analyste.

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