Arno Vermeulen estime que « Kees Smit pourrait quitter l'AZ pour un montant modeste, de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros »

Arno Vermeulen estime que l’AZ ne doit pas se montrer trop exigeant lors des négociations concernant le transfert de Kees Smit. Selon lui, le club d’Alkmaar risquerait sinon de laisser filer le milieu de terrain pour un prix modique.

Considéré comme l’un des plus grands talents mondiaux à son poste, le milieu de terrain attire l’intérêt de plusieurs clubs, dont le Real Madrid.

AZ espère percevoir une somme record pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026. Vermeulen lance déjà un avertissement.

« Soixante, cinquante ou quarante millions, peu importe : si l’AZ, par l’intermédiaire de Jorge Mendes (l’agent de renommée mondiale qu’il a mandaté), affiche un prix sur le marché et que Kees Smit ou son propre conseiller le jugent trop élevé, ils peuvent tout à fait le contourner », explique-t-il sur Studio Voetbal.

« Si AZ exige trop d’argent, Kees Smit pourrait partir pour seulement 200 000 euros en raison de la législation actuelle. » Le responsable des sports de la NOS étaye immédiatement son propos.

« Il y a deux ans, nous avons eu le célèbre arrêt Diarra en Europe. Le juge européen a tranché : le salarié a raison. Si Kees Smit se dit : “J’ai signé un nouveau contrat avec l’AZ il y a deux ans, il me reste deux ans et ils vont bientôt demander vingt, trente, quarante ou cinquante millions pour moi…” alors il peut sans problème saisir la commission d’arbitrage de la KNVB.

« Elle doit se conformer au droit européen. Si le joueur ne peut pas partir – on parle alors d’une clause proportionnelle ou prévisible –, il peut résilier son contrat pour quelques centaines de milliers d’euros, peut-être cinq ou six cent mille euros », conclut Vermeulen.

« Il devra alors verser une indemnité à l'AZ, puis il pourra s'engager librement avec Manchester United, Manchester City, le Real Madrid ou Barcelone. » Merijn Zeeman, le directeur général de l'AZ, présent également sur le plateau, ne s'en inquiète pas. « Non, cela n'entre absolument pas en ligne de compte. »